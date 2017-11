Para Olmedo, quien atente contra el estado debe ser declarado terrorista

En relación al enfrentamiento entre un grupo mapuche y la Prefectura Naval que dejó al joven Rafael Nahuel muerto a 35 kilómetros de la localidad turística de Bariloche, el diputado nacional Alfredo Olmedo dijo hay que terminar con los abusos de autoridad que han permitido en este tiempo el atropello a las fuerzas de seguridad e instalar más inseguridad en el territorio Argentino.

"El trabajo de prefectura fue en el marco de una usurpación de tierras y respetando las indicaciones del juez que interviene", explicó el legislador, quien sostiene que hay que aplicar la ley que corresponde en estos casos ya que no se puede permitir que hombres y mujeres se tapen el rostro y pongan en vilo a una comunidad por no querer respetar normas y leyes como lo hacen la mayoría de los argentinos.

"Exijo a la justicia en los casos donde tenemos agresiones a la propiedad pública o privada y a quienes se tapan la cara como terrorista se les de las máximas de condenas y se los mande a limpiar y pintar las paredes dañadas," insistió.

Para Olmedo quien atente contra el estado y la democracia debe ser declarado terrorista. "Los jueces hoy son quienes deben hacer cumplir las leyes que nos rigen en este país y dejar de ser permisivos con quienes afectan el normal funcionamiento de las instituciones y de la sociedad toda. No podemos permitir que con procedimientos de tipo mafioso quieran imponerse ante el Estado," subrayó.

El diputado insistió en que los niveles de violencia extrema como agresiones a las comunidades no aborígenes que viven en la zona patagónica desde hace años demuestran que estamos frente a un grupo terrorista y que quiere imponer sus normas violando toda ley. "Comenzaron a aterrorizar a los lugareños bajo la figura de la reivindicación de sus tierras. Permitir estos actos es darles un poderío que no les corresponde, ellos están en suelo argentino y deben respetar a sus autoridades y las leyes. No se debe permitir que un grupo violento quiera manejarnos a todos," sentenció.