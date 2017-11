Peligra la inauguración de las piletas municipales

El calor comienza a sentirse en Salta y muchos buscan refrescarse en las piletas municipales. El intendente Gustavo Sáenz puso como fecha inaugural el 3 de diciembre pero hasta el momento ninguno de los complejos terminó las obras.

Quien deberá sortear la mayor parte de las dificultades es el complejo Carlos Xamena, por su tamaño y demandas. Julio Coria, el administrador, contó a InformateSalta que pondrán en marcha la pintura de la pileta que puede albergar hasta 17.000 personas.

Natatorio Carlos Xamena

“Las obras están demoradas, en este caso la pintura de la pileta, trabajamos a pleno para llegar lo antes posible a inaugurarla. La pileta es muy compleja, es muy grande, su llenado no es fácil y a eso hay que sumarle que las napas están con niveles muy bajos”, contó.

El predio no tiene un pozo propio y por el contrario lo comprarte con los barrios aledaños. “La falta de lluvias también nos perjudica. Vamos a pintar pero una vez finalizado no se puede dejar sin llenar porque si no se arruinaría el esfuerzo anterior; tampoco podemos arriesgarnos a largar el agua y que todo quede a medias”, detalló.

Complejo Nicolás Vitale.

El complejo Nicolás Vitale hoy comenzó a pintar la pileta, esperan que el clima acompañe para poder terminar los detalles. “La fecha para abrir las puertas es el próximo fin de semana si es que no surgen problemas climáticos. Si llueve no vamos a poder pintar, esa es nuestra preocupación. El resto de las instalaciones ya fueron acondicionadas”, contó Rubén Fernández, administrador a InformateSalta.

La pileta tiene una capacidad para 1000 personas y estará abierta al público de martes a domingos de 14 a 19, durante la mañana funcionarán las colonias de vacaciones para niños, adolescentes y adultos.

Natatorio Juan Domingo Perón

Donde se vive una situación incierta es en el Natatorio Juan Domingo Perón, donde quien se desempeñaba como coordinador, Roberto Ávila ya se jubiló. Hasta el momento el lugar no tiene designado un responsable y se desconoce si se logrará cumplir con los requerimientos para abrir al público.