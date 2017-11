ANSES niega competencia en la jubilación de estatales y el plan de retiro voluntario

Federico Núñez Burgos, director de la UDAI Norte de la ANSES, señaló que es un tema de discusión de la provincia, que no le atañe a la Nación. “Nosotros no somos parte de ese proceso”, manifestó.

En el marco de las medidas puestas en marcha por la Nación y el gobierno de la Provincia, el ministro Fernando Yarade, junto a la ministra a de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, se reunieron con Federico Núñez Burgos, de la UDAI Norte de la ANSES, a los fines de avanzar en acciones destinadas a hacer efectivas las jubilaciones de los trabajadores del Estado en edad de acceder al beneficio.

Al ser consultado por InformateSalta, Núñez Burgos dejó en claro que es un tema de discusión de la provincia, que no le compete a la Nación. “Nosotros fuimos a la reunión como una cordialidad”, manifestó.

En ese sentido, señaló que no maneja la cantidad de empleados públicos de la provincia en condiciones de jubilarse y dijo desconocer si ya fueron intimados a iniciar el trámite para hacerlo. “Es un tema que no es de injerencia nacional por eso no me interiorice al respecto”, señaló.

Al ser consultado sobre la implementación de un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y la forma en la que se harían efectivas las indemnizaciones, reiteró que una ley de retiro voluntario es una decisión que toma la provincia. “Nosotros no somos parte de ese proceso”, concluyó.

Cabe destacar que oportunamente Fernando Yarade, jefe de Gabinete, se refirió a la posibilidad del retiro voluntario, a la que consideró "una opción para los empleados no solo la provincia, sino también de los municipios, a efectos de darles una herramienta a quienes quieren avanzar en otro tipo de actividad".