No podía ir a ver a Ricardo Arjona por una grave enfermedad y él le hizo un show sorpresa en privado

De visita en el país con su tour Circo Soledad, que ya comenzó con su ciclo de conciertos, Ricardo Arjona (53) demostró que además de ser un talentoso cantante tiene un enorme corazón.



Es que, en las últimas horas, el artista guatemalteco sorprendió a una joven fan que lucha contra el cáncer y soñaba con conocerlo.









En detalle, el músico compartió en las redes sociales un video de apenas dos minutos y medio en donde se ve el emocionante encuentro con Verónica Luque (12) y su familia.



"Ella es Verónica, tiene 12 años y en 2016 fue diagnosticada con ’Sarcoma de Ewing’. Ha pasado por muchos tratamientos como radioterapias y quimioterapia, además de operaciones donde han retirado algunos órganos como parte del proceso", se puede leer al comienzo del video.



?Pero hay más. En la grabación también explican que Vero, como la llaman sus íntimos, soñaba con conocer al reconocido intérprete melódico y por eso había grabado una canción para llegar a él.







"Hola soy Verónica Luque y tengo 12 años. Seguramente muchos de ustedes ya saben que me gusta Ricardo Arjona. Hice este vídeo con las ganas de poder llegar a él así que les pido me ayuden a difundir", comienza diciendo la joven en la publicación del 9 de noviembre que compartió su madre, en donde interpretó Ella, una de los hits de su ídolo.



Y sigue: "Sé que en estas fechas él va a estar dando conciertos en diferentes lugares de Buenos Aires pero como los hace en estadios o lugares abiertos por mis condiciones se me hace imposible asistir. La idea es poder saludarlo y que él sepa que desde muy chica escucho y canto sus temas con mi papá".



Esa grabación llegó a manos del guatemalteco y éste no dudo ni un segundo en concretar el encuentro con su fan argentina.



Así, en la publicación del famoso compositor se puede ver como Verónica llega a una habitación, escucha su voz desde otro ambiente y automáticamente se emociona, imaginando lo que vendrá.



Acto seguido ella abre una puerta y se encuentra con la increíble sorpresa: su ídolo cantando para ella. "¡Oh!, quién viene ahí!", se escucha decir a Ricardo mientras Vero camina hacia él y sus padres, cómplices de la esa situación, sonríen emocionados.



El enternecedor abrazo entre ellos, las sonrisas de Verónica y su dulce voz junto a la de Arjona al interpretar la canción "Nada es como tú" hicieron emocionar a miles de fanáticos de todo el mundo que rápidamente comenzaron a compartir ese momento en las redes.



"Cuando existir vale la pena. Verónica, tu sonrisa fue el mejor premio que recibí. Todo estará bien", escribió el cantautor, que cumplió el deseo de una niña que ha escuchado y cantado sus canciones desde pequeña y hoy lucha para ganarle a una terrible enfermedad.