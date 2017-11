Zona sudeste: Una madre encontró fotos desnuda de su hija en el celular de su marido

El hecho ocurrió en la mañana del viernes, según información que accedió el sitio de noticias HolaSalta, cuando una madre con domicilio en la zona sudeste de la ciudad de Salta , decidió revisar el celular de su esposo, en unas de las carpetas de imágenes se sorprendió con fotografías de su hija en común con el acusado, totalmente desnuda.



Luego del terrorífico episodio, la mujer le reclamó a su esposo, ¿porque tenía fotos de su hija desnuda en el celular?, el acusado admitió haber mantenido relaciones sexuales con su propia hija y que viene sucediendo desde hace un año.





No podía creer lo que escuchaba y le solicitó que se vaya de la vivienda, se tornó una violenta discusión y el sujeto empezó a amenazarla de muerte a ella y a sus 5 hijos para que no llame a la Policía.



Tras la alerta en el Sistema de Emergencias 911, cuando la mujer marcó de su celular, efectivos Policiales de la Comisaría N° 17 del Barrio Solidaridad se hicieron presentes en el domicilio y procedieron a la demora del sujeto de 41 años y al entrevistarse con la menor víctima de los abusos, expresó a los efectivos policiales que se sentía amenazada y que su padre la obligaba a mantener relaciones sexuales, porque si no accedía le pegaba a sus hermanos menores.