No hay fecha para la inauguración de las piletas municipales

Las condiciones climáticas no ayudan a terminar las obras. Ninguno de los natatorios pudo ser pintado y necesitan de tres a diez días de llenado.

Los salteños van a tener que seguir esperando. Las condiciones climáticas terminaron de sepultar la fecha prevista para la inauguración de las piletas municipales. “Esperamos lograr inaugurar el ocho, que es fin de semana largo”, contó a InformateSalta Cora Lewis del área de Deportes de la municipalidad.

Ayer los administradores de los balnearios habían adelantado a este medio que las condiciones no eran las óptimas y hoy terminó de confirmarse. “Estaba previsto hoy pintar todos los natatorios, comenzando con el Xamena que es el que más demora por su tamaño, pero con el clima como está es imposible, no podemos hacerlo con lluvias, no sirve, la pintura se termina saliendo”, explicó Lewis.

Lamentó no poder cumplir con lo estipulado agregando que el servicio meteorológico anuncia lluvias hasta el viernes. “La piletas están limpias, raqueteadas y selladas, están esperando las capas de pintura, que deben ser dos y para hacer los trabajos sí o sí se tienen que hacer con el espacio seco”.

Otro de los inconvenientes es el tiempo de llenado. “El balneario Xamena tiene un tiempo de llenado de diez días. Si bien el Juan Domingo Perón, el Nicolás Vitale y el de Villas las Rosas tienen un llenado más corto tampoco llegamos con el tiempo, dependemos de las condiciones climáticas”, finalizó.