Paula Robles destrozó a Moria: "el día que deje las drogas..."

La exesposa de Marcelo Tinelli utilizó sus redes para opinar acerca de la tensa pelea entre la jurado y la pareja de Fede y Laurita, pero no bajo los decibeles .

El lunes por la noche, en la apertura del ritmo llamado "Homenaje" en la pista de baile de ShowMatch, se vivióla velada más tensa desde hace muchos años y la protagonizaron Moria Casan, Federico Bal y Laura Fernández.

"Son una pareja baqueteada mediáticamente. Vos ni vestida de blanco me das virginal...", opinó la jurado del Bailando 2017 cuando debió realizar su devolución a la pareja que eligió homenajear a los personajes de Disney y terminaron con la presencia sobre la pista de los personajes emblemáticos de la mítica empresa, Mickey Mouse y Minnie Mouse.



Quizás desde distintos lugares del país, observando la tensa pelea entre la jurado y la pareja, iban tomando parte hacia uno u otro, y lo mismo sucedió en la casa de Paula Robles, la exesposa de Marcelo Tinelli, que no solo tomó parte por uno de ellos sino que opinó duramente acerca de las palabras que utilizó Moria para dirigirse a la pareja.



"El día que Moria Casan deje las drogas y aprenda a respetar, será un ShowMatch distinto", publicó la bailarina en su history de Instagram, el cual duro apenas 25 minutos, ya que decidió eliminarlo quizás al darse cuenta de la magnitud del mensaje y el peso de su opinión en todo este asunto.

Cabe recordar que en 2014 Moria Casán estuvo presa en Paraguay por robo de joyas. En el penal se descubrió que la diva es consumidora de cocaína.