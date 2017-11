La RAM es un invento, violento, ilegal y que sigue a una Chamán

Chaparro no negó que ocurran en la zona hechos con cierto grado de agresividad, pero sostuvo que no es lo más común en la comunidad mapuche. "Cada tanto aparece el incendio de algún refugio. Hubo un intento una vez en una misma capilla nuestra. Cada tanto aparece por ahí, se menciona, se dice, son RAM. ¿Quiénes son los RAM? Yo no los conozco. La verdad, no sé la entidad que tiene esto", indicó.

Ilegales y violentos

El Gobierno Nacional cree que detrás de la toma violenta de tierras en Villa Mascardi, Bariloche, está la mano de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), con fuertes vínculos con la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y la comunidad Lafken Winkul Mapu.

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anticipó que hay información sobre el "posible ingreso de unas 40 personas desde Chile" a través de un cruce fronterizo ilegal.

"Más allá de los pasos oficiales, en temporada de verano, en esa zona la frontera es muy porosa; hay mucha circulación de gente. En esta línea, este grupo tienen vinculación con el grupo en Chile (CAM), que generó muchos hechos de violencia allá. Y también tiene vínculos con el grupo que afectó la escena del crimen y obstaculiza la investigación en relación con Santiago Maldonado", señaló Garavano, en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red. El ministro explicó que se trata de "un grupo muy chico", que "no representa realmente a la comunidad mapuche" y que varias veces se trató de dialogar con ellos sin éxito. "No tiene demandas concretas o razonables. Son un grupo radicalizado, que utiliza la violencia, y que no tiene ningún interés en negociar o de llevar una relación razonable con los argentinos", añadió el funcionario.

La "guía" espiritual

La machi, una especie de chamán para la comunidad de 19 años, recorrió el territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi y, al llegar a la región del Lago Mascardi, lo señaló como el sitio elegido para su asentamiento. Entonces sus lamien -así llaman los mapuche a los suyos- recuperaron los terrenos y los declararon territorio ancestral mapuche. Así de simple.

Allí permanecieron hasta que la justicia ordenó el desalojó, que culminó con la muerte del mapuche Rafael Nahuel, de 22 años, y tres heridos con bala de plomo. La machi es prima del fallecido Rafael Nahuel y es miembro de la familia Colhuán Nahuel.