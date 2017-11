Jarsún desmintió haber atropellado a una mujer: “Es un capricho de alguien que quiere hacernos mal”

Esta mañana, en el estacionamiento de la Municipalidad de Rosario de Lerma, el intendente Ignacio “Nacho” Jarsún fue abordado por una mujer, integrante del Movimiento Dignidad, quien exigía ser atendida para conversar sobre el merendero que preside, a lo que el jefe comunal le solicitó que pidiera a su secretaria una reunión para charlar sobre el tema.

No conforme con la respuesta, comenzó a increparlo y a perseguirlo hasta la camioneta en donde lo esperaba su chofer para continuar con sus actividades. El vehículo arrancó y ella intentó “agarrarse” pero desistió y se retiró caminando. Lo curioso es que minutos después, denunció haber sido atropellada.

Sobre la situación, en diálogo con InformateSalta, Jarsún desmintió radicalmente que el hecho haya sucedido tal como la mujer lo describió. “Gracias a Dios hay un video donde se demuestra que es una gran mentira lo que están diciendo, ya no saben qué hacer para generar conflicto, para desestabilizarnos de alguna forma. Yo soy muy responsable de mi trabajo y fundamentalmente respeto más que nada a las mujeres,” aclaró.



Además, agregó que la denuncia surgió de un grupo de personas que buscan que se genere conflicto dentro del municipio. “Buscan que nos vaya mal, inventar cualquier cosa, porque ya saben que no me van a torcer el brazo, no me van a doblegar los sindicatos bajo ningún punto de vista en mi decisión, porque yo no respondo bajo presión,” sentenció.

En este sentido, apuntó directamente contra el ex intendente y actual senador por ese departamento, Sergio “Topo” Ramos. “Viene por ese lado, ya me llamó gente diciendo que él mandó las fotos a la gente, él las está compartiendo desde su Whatsapp, totalmente arreglado. Es triste que la usen a esta pobre gente y la expongan a esto. Hay un capricho de alguien que quiere hacernos mal,” disparó.

VIDEO (Gentileza Yo Casto)