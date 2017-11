El hermano del joven que murió en Río Negro dijo: "No tenemos nada que ver con las mapuches"

"No tenemos nada que ver con los mapuches. Si bien nuestro apellido es de origen mapuche nosotros no tenemos nada que ver con esas comunidades. Quizás sea como dice mi mamá, que a Rafa le lavaron la cabeza y por eso terminó así". La voz de Pablo Nahuel se quiebra. No pasaron ni cuatro días desde que a su hermano Rafael lo mataron en un enfrentamiento con el grupo Albatros, de la Prefectura, en unos terrenos de Parques Nacionales de Villa Mascardi ocupados por la comunidad el Lof Lafken Winkul Maipu.