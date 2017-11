Su ex incendió su casa: salvó a sus hijas mayores y murió abrazada a su bebé

María Celeste Silva se despertó en la madrugada de ayer y sintió olor a quemado dentro de su casa, ubicada al sur de la ciudad de Catamarca. Asustada ante la situación, decidió sacar rápidamente a sus dos hijas mayores del lugar y luego, cuando entró a buscar a su bebé, el fuego se había generalizado y ya ninguno de los dos pudo salir.



El padre de la joven de 22 años encontró el cadáver de ambos dentro de la vivienda, y ahora, por el hecho, fue detenida la ex pareja de la mujer, que también es el padre de los 3 niños.



El terrible hecho ocurrió a las 3:30 de la madrugada de hoy, cuando la joven alertada por la situación y con la ayuda de un vecino, logró sacar a las dos niñas de la casa. Sin embargo, ante la desesperación, regresó rápidamente a la vivienda para sacar de adentro a su tercer hijo, un niño de un año que permanecía dormido, pero cuando quiso salir, la fuga resultó imposible.



Los efectivos de la comisaría décima llegaron alertados por los presentes, pero cuando arribaron al barrio La Ribera del Sussex, se dieron cuenta que ya era muy tarde. De todos modos, los policías solicitaron la colaboración del personal de la Dirección Bomberos de la Policía provincial y su presencia logró determinar que dentro de la casa se encontraba el cuerpo de María Celeste Silva y de su bebé.



Quien encontró primero los dos cadáveres fue el padre de la joven, Jorge Silva, y minutos después, los bomberos corroboraron ambas muertes, al mismo tiempo que confirmaron que el incendio no había sido accidental, sino provocado por alguien.





Los investigadores determinaron que el incendio fue provocado.



En diálogo con la prensa, Jorge contó que cuando llegó al lugar, pensó que su hija había logrado sobrevivir: "Fue tremendo entrar y ver a mi hija cubriendo con su cuerpo al bebé; sólo ver huesitos. Es de terror lo que hizo, pensé que eran bultos de ropa”.



Por su parte, las hijas de Celeste fueron llevadas de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón, donde hasta el momento, permanecen internadas fuera de peligro.



Por orden de la fiscalía de Instrucción Nº 5, a cargo de Luis Baracat, efectivos de la Unidad Regional 1 de la policía catamarqueña desplegaron un operativo y cerca de las primera horas de esta mañana, el personal del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizada (COEM) detuvo a Jorge Luis Burgos, ex pareja de Silva y padre del bebé fallecido.







Los vecinos aseguraron que Burgos es una persona violenta, que ya había atacado a la mujer en otras oportunidades, y por el momento, hasta que se le tome declaración, quedará alojado en sede policial a disposición del fiscal Baracat.