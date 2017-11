Clásico salteño: “Juventud jugó a no perder”

Luego del empate ante Juventud, el DT del Albo, Víctor Riggio, en diálogo con InformateSalta, aseguró que “tuvieron varias posibilidades de quedarse con el partido”, a la vez que resaltó que el rival no tuvo casi ninguna oportunidad de gol y jugó prácticamente a no perder.

No obstante, afirmó que el clásico no se jugó bien. “No pudimos generar juego, teníamos el compromiso de ganarlo y no lo hicimos. Tuvimos dos situaciones claras de gol, más el penal que no sancionaron pero lo importante es que se sumó”, aseguró.

En ese marco, explicó que están cada vez más cerca de la clasificación. “Estoy convencido que si ganamos ante Mandiyú estamos clasificados, porque nosotros jugamos con equipos que ya no tienen chances de clasificar, con dos triunfos estamos adentro”, dijo.

Finalmente, se mostró confiado en obtener 6 de los 9 puntos en juego.