Famosos que ya no son amigos íntimos: celos, infidelidad y egos

Lo tiempos cambian. Amigos que compartían secretos, vacaciones y hasta se consideraban "familia", dejan de hablarse. Incluso, a veces, quedan rencores y resentimientos. Les pasa a todos. Hasta a los famosos.



Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron que hace un tiempo se rompió la extensa amistad que mantenían con Eugenia La China Suárez. Precisamente, a fines del 2016, cuando murió Santiago, el hermano del actor. Según las palabras de la pareja, ella "no estuvo de la forma que esperaba".



Por supuesto, no se trata del primer caso de famosos argentinos cuya amistad, por diferentes circunstancias, se rompió. Desde Lali Espósito y Ángela Torres hasta Maju Lozano y Mariana Fabbiani, pasando por las peleas de Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti y el sorpresivo distanciamiento de Barbie Vélez y Cande Ruggeri, los casos más resonantes.



Lali Espósito y Ángela Torres





Se conocen desde que eran muy chicas y formaron una sólida amistad cuando compartieron el set de grabación en Esperanza Mía. Bueno, no tan sólida. Una vez que terminó la serie, la relación no volvió a ser la misma. "Ella es más brava, yo soy más políticamente correcta. Soy mucho más grande y ella es más chiquita", dijo la ex pareja de Mariano Martínez.



Precisamente, el noviazgo que también nació de aquella experiencia televisiva habría sido uno de los motivos que distanció a las jóvenes artistas. "No digo que fue por su relación con Mariano, pero ella estaba mucho en el set con él y se hizo amiga de Leti Siciliani y Laura Cymer, mientras que yo me acerqué a Natalie Pérez", dijo Torres.



Jóvenes, bellas y talentosas, sus carreras tomaron la misma dirección. Fueron muchas las veces que se le preguntó a Torres por este tema durante su participación en el Bailando. Ella esquivó una respuesta concreta, aunque en una ocasión insinuó: "Está todo bien con ella. No tenemos una relación, pero por todo lo que se generó nos debemos una charla como para aclarar las cosas que se están diciendo. No tengo su teléfono pero lo voy a conseguir. Se cortó la onda, no fui más a su casa".



Eran mejores amigas. La hija del Cabezón fue el hombro que Barbie necesitó tras el escándalo con Fede Bal. Iban juntas a todos lados. Hasta que de la noche a la mañana, mientras compartían vacaciones en Punta del Este, se dejaron de seguir en las redes y explotó el escándalo…



Todas las versiones apuntan a que la pelea fue por un hombre. "Barbie empezó a tener onda con un chico y se encontraron en Punta del Este. Después de que su amiga se lo tiró abajo en una reunión de amigos, Barbie se fue al baño y a charlar con otras amigas. Y después se la encuentra a Cande con este chico", contó Lizardo Ponce, amiga de ambas, en Intrusos.



Tiempo después, Alejandro Pucheta, padre de Barbie, dijo que "se nota que la relación se rompió".



Se conocieron cuando eran muy jóvenes, en las grabaciones de la tira R.R.D.T. y algunos años volverían a coincidir en Son Amores. Forzaron una relación muy cercana, mientras conocían la fama de la mano de Pol-ka.



Nunca se supo con certeza qué fue lo que sucedió después, pero la relación se cortó. Siempre celoso de su privacidad, Mariano Martínez no se expresó al respecto, pero Nico Vázquez, tiempo después, confesó el fin de la amistad: "Lo que pasó es asunto nuestro. No voy a negar que hubo un distanciamiento. Porque si éramos dos pibes que salíamos todos los días, y de, repente, dejamos de vernos, es obvio que algo pasó. Pero se ve que no fue tan grave para que hoy no podamos estar laburando juntos y tener la mejor".



A raíz de su amistad con Gastón Portal, Maju Lozano comenzó a trabajar en RSM, donde entabló una gran relación con Mariana Fabbiani, que fue creciendo con el paso del tiempo. Fue la propia conductora la que, a mediados del 2005, le abrió las puertas a la actriz para aparecer frente a cámara.



A medida que pasaron los años, Lozano cobró notable relevancia en el ciclo de América. A fines de 2008 le comunicó a sus compañeros que dejaría el programa. Fabbiani esperaba contar con ella para el año siguiente, y esa "traición" no le habría caído para nada bien. Por supuesto, siempre sonriente y diplomática, nunca lo admitió…



En diálogo con Teleshow, Lozano explicó: "No pasó nada en particular. Pero en la vida uno va tomando diferentes caminos. Te ves y después te dejás de ver. Los hijos… Pero la quiero mucho y aprendí mucho con ella. Es una mina muy profesional y buena compañera".



Compartieron varios trabajos y eran amigos. Mejores amigos, se atreven a decir algunos. El hermano de la actual Primera Dama estuvo en pareja con Martina Borensztein durante tres años. Precisamente, la relación se terminó mientras él trabaja en la obra Días Contados, bajo la dirección de Martínez… Quien inició una relación con ella.



Awada dejó la obra y, en 2011, Martínez se casó con Borensztein. Naiara Awada, hija del actor, se encargó de ventilar hace poco los detalles de lo sucedido: "Mi padre tuvo una mujer hermosa que fue Marina Borensztein y se la robó Oscar Martínez. Sabés la cantidad de películas y obras de teatro que no me llamaron porque estaba él. Igual lo entiendo, yo tampoco quería actuar con él, le escupo la cara en el primer ensayo".



Las hijas de Rial consideraban a Sofovich como su "abuelo". Ellos eran íntimos amigos, hasta pasaban juntos las fiestas de fin de año. Pero algo pasó entre ellos que, casi de la noche a la mañana, le puso un punto final a la relación. No quedó un vínculo necesariamente malo… Simplemente dejó de existir.



Las causas nunca estuvieron del todo claras, pero Sofovich dejó entrever que Luis Ventura tuvo algo que ver: "Mi relación con Jorge es extrañísima. Él decía que yo era su hermano mayor, el abuelo de sus hijas. Estuve obligado tres o cuatro años a pasar la Nochebuena y el fin de año con ellos porque me consideraban familia. Y de golpe, porrazo, se terminó. Sigo sin entender qué pasó y por qué todo se esfumó", dijo en el programa AM. Y luego agregó: "Creo que en el medio de nosotros dos hay un Otello". Cuando le mencionaron a Ventura, solo atinó a sonreír.



Se conocieron cuando Rial empezó a trabajar en el diario Crónica. Luis Ventura se encargaba de la sección La Pavada y luego empezó a hacerla él. Se hicieron grandes amigos y hasta se consideraban "hermanos". Compartieron muchos años sentados al lado en Intrusos, hasta que estalló el escándalo por el hijo extramatrimonial de Ventura en 2014 y todo cambió.



En un primer momento Rial lo apoyó, pero después de que Ventura dijera que le pidió a Fabiana Liuzzi que abortara, todo cambió. "Ayer tomé la decisión de pedirle a Luis Ventura que diera un paso al costado, con todo lo que esto significa, porque es mi amigo, pero creo que en homenaje a la amistad era lo mejor para todos. Creo que esto le explotó de tal manera que no supo cómo manejarlo. Por lo menos lo manejó como pudo en ese momento. Tal vez con algunos errores que personalmente no compartí", dijo el conductor en Intrusos en un programa.



Tiempo después, Rial publicó los ganadores de los premios Martín Fierro antes de que se llevara a cabo la ceremonia. Cabe recordar que Ventura es el presidente de APTRA, asociación que se encarga de la entrega de las estatuillas. "Hace todo un show… Lo más importante no es el Martín Fierro, es él… La gente se prende y a medida de los años está perdiendo efecto esa constante la gente le empieza a descubrir el juego. Que haga lo que quiera", dijo Ventura ante las críticas de su ex amigo a APTRA.



