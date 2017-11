Bettina Romero y Sández se cruzaron en Diputados por las pensiones

La diputada por Cambiemos cargó contra el histórico legislador por Anta y señaló que su propio hijo usufructuaba el beneficio cuando no correspondía. Sández acusó el golpe, y retrucó contra la familia Romero. “Hacían un festival con los subsidios”, dijo.

En el marco de la discusión acerca de la necesidad de que el Poder Ejecutivo Nacional abone las pensiones por discapacidad a todos aquellos beneficiarios que dejaron de percibir sus ingresos, se produjo un fuerte cruce entre Bettina Romero, de Cambiemos, y Pedro Sández, histórico dirigente del PJ.

Al tomar la palabra, la hija del ex gobernador de Salta acusó al legislador por Anta de usufructuar el beneficio de una pensión a través de su hijo, que luego fue retirada porque no correspondía. “Cuando hablamos de festival, hablamos de que personas que no la necesitaban tenían acceso a algo que debe ser reservado a familias y las personas que tienen una enorme necesidad y una vulnerabilidad social”, dijo.



Además lamentó que se politice un tema tan sensible. “Es muy fácil decir que acá hay insensibilidad, que se está dejando a gente desprotegida que lo necesita, pero vuelvo a insistir nuestra información y lo que nosotros manejamos es que se acabó con el festival”, señaló.

Sández, acusó el golpe, y salió con los tapones de punta a responder. “El que daba las pensiones nacionales cuando era senador era nada menos que Juan Carlos Romero, por medio del Senado que era el subsidio y ahí si se hicieron un festival que era un subsidio que tenía montos de toda la provincia”, sostuvo.

Sin negar la acusación de Bettina, le apuntó al actual senador nacional y padre de la legisladora provincial. “Él inicio todo cuando estaba en la comisión de Hacienda, donde hacían el festival de los subsidios. Si Sández ha tenido beneficios, los Romero han tenido más”, finalizó.