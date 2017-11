Blooper: Paula Chaves y Brey se cayeron en pleno programa

Matilda Blanco analizó en Este es el show toda la moda de la gala de los personajes del año de la revista Gente. En un momento les pidió a sus compañeros que se tomen de las manos porque estaban a punto de ver, según su óptica, el peor look de la vida de Nicole Neumann.



Fue en ese instante que, Mariana Brey se cayó de su sillón y, al no soltarse de Paula Chaves, la arrastró con ella hacia el piso, provocando un verdadero efecto dominó. El resto del equipo pensó que la panelista y la conductora estaban bromeando, hasta que Listorti advirtió que no estaban simulando. "¿Se cayeron en serio? ¿Están bien?", preguntó José María. Las chicas, tentadísimas, respondieron que sí.



Mirá el video: