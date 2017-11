Revuelo por filtración de video de alumnos teniendo sexo en clases

El caso conmocionó a los padres de familia de la escuela secundaria Cheltenham, en los Estados Unidos, por el video en el que dos estudiantes realizan un acto sexual dentro de un salón de clase.



"Rabia fue lo primero que sentí. ¿Qué está pasando en el mundo?", dijo un padre de familia, quien además contó que su hija llegó molesta la semana pasada a casa, implorándole a él y a su esposa que por favor la cambiaran de colegio.



A la estudiante le habían enviado un video de dos estudiantes durante un acto sexual que tuvo lugar en una salón que queda al lado del suyo. La adolescente no quería seguir en ese tipo de ambiente, por eso quería cambiar de escuela.



En las imágenes, según describió la madre de la joven, hay una alumna de rodillas practicándole sexo oral a otro alumno. "Es muy desconcertante. Muy desconcertante", dijo.



El padre de familia intentó a hablar con las autoridades del colegio, pero no encontró a nadie que lo atendiera. La madre, por su parte, llamó y dejó un mensaje en el que describía con detalles lo que ocurría en el video, pero tampoco tuvo respuesta."Varios padres también han llamado pero no han recibido respuesta", dijo el hombre.



Las autoridades del colegio primero declinaron comentar sobre lo sucedido, según reportó Fox News. Luego, a través de un portavoz, declararon: "Cuando nos enteramos del video, seguimos los procedimientos que aplicamos en este tipo de caso y le pasamos el caso a la policía local".









Sin embargo, el colegio asegura que nunca obtuvo ni vio el contenido del video.



Por su parte, la Policía de Cheltenham dijo que el caso está siendo investigado pero no proporcionó mayores detalles ni información del mismo.



La madre cree que el acto sexual ocurrió delante de un profesor en un salón de biología. No obstante, esta información no ha podido ser confirmada.