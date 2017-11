Salteños tomaron partido tras la ‘pelea’ de una mujer y un abuelo en el colectivo

Luego de que InformateSalta diera a conocer el tenso cruce protagonizado entre una mujer y un anciano en un colectivo del corredor 2G, los salteños, a través de las redes sociales, dieron a conocer su opinión, con fuertes reproches para ambos protagonistas y también para la chofer de la unidad.

Algunos criticaron duramente a la mujer, quien según un video al que accedió nuestro medio, trató de "muerto de hambre a un abuelo", quien según manifestó una testigo, le habría pedido “que se hiciera a un lado de la ticketera”, ya que se encontraba ubicada justo detrás del asiento de la chofer, con quién aparentemente mantenía una conversación. “Simplemente ella no tenia que tapar la parte donde se saca el boleto, si quiere socializar con el chofer que lo haga fuera del ámbito laboral”, expresó Jimena.

Sin embargo, otros respaldaron a la mujer señalada, tras asegurar que el abuelo cuestionó su forma de vestir y justificó la violencia de género. “El ‘viejo’ la insultó primero. Encima le dijo que por usar calzas aparecen muertas, me parece que el pobre abuelo que quieren hacer creer no es tan pobre, yo no sé como hubiese reaccionado si alguien me dice algo tan fuerte como eso”, sostuvo.

En el mismo sentido, se expresaron varios. “Creo que ese hombre es un atrevido, decir a una mujer por eso después las matan es una falta de respeto a tanta mujer asesinada, nadie por ninguna razón tiene derecho a matar o maltratar una mujer, es una falta de respeto y pensar que porque es viejo merece respeto es un gran error, al respeto uno se lo gana día a día, no viene por portación de canas y arrugas”, dijeron.

También hubo quienes apuntaron contra la chofer. “En todos los corredores hay un cartel grande que dice "prohibido hablar con el chofer". Ojalá la dejen sin trabajo a esa chofer porque todo fue a causa de su irresponsabilidad. Además ella permitió que se maltratara al anciano”, manifestaron.

Otros, en tanto, apuntaron contra los tres protagonistas de la historia. “La chofer no tiene por que ir conversando con nadie, tienen bajo su responsabilidad la vida de los pasajeros; el anciano no tiene por que reprochar la manera de vestir de la mujer y la mujer tampoco faltarle el respeto así, en conclusión los 3 están en falta”, expresó.