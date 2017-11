Una bailarina salteña fue becada por la Fundación Julio Bocca

Cuando la rutina y el sacrificio forman parte de la vida diaria y se traslada a la mayor exigencia llega lo más esperado: el premio a no bajar los brazos y perseguir sueños. Así es como Amira Saruf de 15 años, cumplirá uno de sus objetivos más soñados: capacitarse en la Fundación Julio Bocca.

Amira comenzó a adentrarse en el mundo de la danza a los 4 años y no se detiene porque sabe que el proceso de formación es largo pero tiene sus frutos. Actualmente es alumna en formación del Programa Intensivo de Formación en la Escuela de Ballet y Teatro Musical “Candela García Schwarcz” y el mes pasado participó del seminario “Ballet a Borderó” realizado en Jujuy, cual incluyó seminarios, clínicas y capacitaciones en danza clásica en distintos puntos de la vecina provincia. Este evento contó con la participación de maestros de diferentes escuelas de formación del NOA y de la Fundación Julio Bocca, puntualmente la Mtra. Patricia Sanchez quien le otorgó la beca (PI). Las becas PI (País integrado) permiten el acceso a una educación de excelencia a personas que están lejos de los centros de formación, y que por cuestiones geográficas no tienen acceso a ellos. Consisten en un plan de trabajo intensivo de formación en danza durante un año lectivo de marzo a diciembre en jornadas de hasta 6 clases diarias. Los becados se someten además a un sistema de evaluación y seguimiento constante.

Sobre Amira

Alumna en formación del Programa Intensivo de Formación en la Escuela de Ballet y Teatro Musical “Candela García Schwarcz”.

Inicia sus estudios en el mes de Marzo del año 2007, a la edad de 4 años. Allí comienza con sus primeros pasos en danza clásica, compartiendo con niñas de su misma edad y formando parte del Petit Ballet de la Escuela. En ese mismo año, a pesar de su corta edad ya participa en su primer concurso “CIAD - Danza Salta 2007” formando parte de una coreografía grupal de Baby Ballet. Dentro de la Escuela, toma clases de Danza Clásica, Preparacion Fisica, Danza Contemporánea, con maestros como Candela García, Sofía Newell, Cristian Galarza, Sol Augeri, Fátima Posse, Paulina Gonzalez.

Cautivada por el baile y la expresión en cada coreografía,transita sus años tomando Cursos de capacitación dictados por maestros que vienen a Salta desde Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, etc. Entre ellos están: Raúl Candal, Stella Maris Saladino, Katy Gallo, Silvia Bazilis, Sonia Von Potobsky, José Luis Lozano, Fernanda Blanco, Erika Zimmermann, Alejandra Deza, Roberto Dimitrievich, entre otros.

Participa de distintas muestras realizadas por la Escuela en edificios emblemáticos como Casa de la Cultura, Teatro del Huerto y Teatro Provincial de Salta. También fue seleccionada para formar parte del Ballet de la Provincia de Salta en la representación de obras como “Cascanueces” junto a la gran bailarina Paloma Herrera, “El Lago de los Cisnes”, “Giselle” junto a la importante bailarina Marianela Nuñez, por citar las más reconocidas.

Incursionó también por el mundo de las danzas árabes haciendo honor a sus raíces, llegando a cursar la mitad de la carrera del profesorado y participando en diversos concursos en los cuales obtuvo grandes satisfacciones y merecidos premios: medallas de oro y plata.

Pero el amor por la danza clásicaganó su corazón y cautivo su espíritu danzante, dejando atrás el camino Oriental.

A lo largo de su niñez y en los albores de su adolescencia, trabaja duro con constancia y disciplina y va cosechando grandes logros participando en concursos de danza clásica Nacionales e Internacionales, en las categorías de repertorio, neoclásico y danza libre.

También ganó becas para perfeccionamiento en el exterior y en Buenos Aires. Entre las que podemos mencionar: beca al American Academy of Ballet en New York, beca a Barcelona Dance Center en España, beca para cursos con el maestro José Luis Lozano en Bs As, y la más reciente Beca PI completa en la Fundación Julio Bocca para el período lectivo 2018 en Bs As.

Amira desde siempre sintió la pasión por la danza y tiene como objetivo hacerla su profesión.