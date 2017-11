Central Norte: Silvestre defendió a Bomberos y amenaza con acciones legales

El jefe de la Policía de Salta se mostró molesto por los dichos acusatorios de los dirigentes de Central Norte. “Por razones de seguridad no se habilitó (…) nuestra gente no es coimera tiene un alto grado de compromiso y responsabilidad” sostuvo.

Esta mañana, el jefe de la Policía, Ángel Silvestre brindó una conferencia de prensa para pedir que el dirigente de Central Norte, Martín Giacco, se retracte de sus dichos donde trató de coimeros a la división de Bomberos de la Policía de Salta.

El conflicto se desató luego que ayer efectivos policiales realizarán una inspección en la cancha de Central Norte previa al partido contra Talleres de Perico. Tras los controles se decidió no habilitar una de las tribunas que fueron recientemente instaladas por el club.

“Nuestro personal fue en el día de ayer a realizar la inspección del estadio con el Ing. Mercado, Ing. Rodríguez y un Lic. En Seguridad. Luego hable con el presidente el Sr. D´ Francesco planteando el tema de la seguridad y que la tribuna que estaba ahí no se iba a habilitar. Todo quedó de buena manera con el dirigente” indicó el Jefe de la Policía.







Sin embargo, horas más tarde Martín Giacco lanzó los twits que desataron el conflicto. Antes estos, Silvestre sostuvo que no se autorizó la tribuna ya que no se podía garantizar la seguridad de las personas que puedan ingresar e ubicarse en ella. “Ya tenemos un antecedente de una tribuna que cedió por la base que tenía y con caños doblados que si no se hubieran dado cuenta hubiera sido un desastre” agregó el Silvestre.







Además dejó en claro: “nuestra gente no es coimera, yo la conozco y es gente con un alto grado de compromiso y responsabilidad. Quizás por un momento de calentura del dirigente pudo haber hecho ese comentario, pero estoy bastante molesto por esta situación” manifestó.

Por esto, le solicitó al dirigente de Central Norte que se retracte públicamente de lo contrario se procederá a tomar acciones legales desde la Policía de Salta porque se considera que se ha denigrado a la institución.

Finalmente, sostuvo que el club debe cumplir con el estudio de sismo resistencia de dicha tribuna y construir otra puerta más ya que al ampliar la cantidad de ingresos es necesario otra salida. Silvestre consideró que se busca evitar cualquier tipo de incidente.