Desaparición de Gala Cancinos: “No la buscan como a Santiago Maldonado”

Así lo expresó Javier Cancinos, padre de la adolescente de 14 años, que fue vista por última vez hace prácticamente 7 meses. “A veces siento que estamos solos, y que se me viene todo encima, pero tenemos que seguir en la lucha”, expresó.

A más de 6 meses de la desaparición de Gala Cancinos, quien fue vista por última vez el 16 de mayo en las inmediaciones del Parque del Bicentenario, su papá Javier, en diálogo con InformateSalta, explicó que todavía no hay novedades respecto a su paradero y agregó que “a veces sienten que están solos en muchos aspectos”.

En ese marco, explicó que esta mañana se reunió con la fiscalía para analizar los pasos a seguir. “Vamos a la policía casi todo los días y a la fiscalía casi una vez a la semana, le hemos dado afiches a la Brigada para repartir en las comisarías de toda la provincia y estamos tratando que se haga efectiva la ley sobre las personas desaparecidas para que salga en todos los medios”, manifestó.

Si bien destacó que el ministerio de Justicia puso a disposición tecnología, sostuvo que no lograron que haya una mayor difusión en los medios. “Uno siente que es todo muy lento y muy burocrático”, expresó.

No obstante, remarcó que no bajan los brazos. “Nosotros lo mismo seguimos saliendo, yendo a localidades cercanas de la capital pero sin brújula. Cuando recién salió la recompensa recibimos un par de llamados pero después todo quedó en la nada. En este momento no tengo noticias de ningún otro llamado”, sostuvo.

Al ser consultado sobre posibles rastrillajes, expresó que se recorrió varias zonas pero sin éxito. “Estamos tratando de sacar fuerzas, a veces siento que todo se me viene encima, pero tenemos que seguir porque somos las únicas personas que están permanentemente tratando de encontrar una respuesta a todo esto, no nos queda otra que levantarnos y seguir en la lucha”, manifestó.

Además señaló que por el tiempo transcurrido suponen que Gala no puede dar a conocer dónde está o salir de allí. “No sabemos ya si está en la provincia. Se ha viralizado tanto el tema dentro de la provincia, que es difícil”, manifestó.

En la oportunidad, comparó la situación de su hija con Santiago Maldonado, el joven artesano que fue buscado intensamente durante 81 días hasta que fue hallado sin vida en el río Chubut. “Yo lo asemejo al caso de Maldonado, cualquiera sabía que se lo estaba buscando, nos invadían con mensajes por radio, televisión, afiches por todos lados, vos sabías que había una personas que estaba desaparecida”, sostuvo.

En vista de ello, manifestó que falta decisión política. “Para mi el Gobierno ya tendría que haber tomado cartas en el asunto pero como se ve que no es una instancia política que sirva para algo, ya que no es la hija de un representante que sea importante desde un punto de vista político”, se quejó.

Por último, manifestó que a veces escribe a través de las redes con la esperanza que de alguna forma su mensaje llegue a Gala. “Queremos que sepa que la amamos y que estamos contando los segundos para que esté de nuevo con nosotros, y que no vamos a descansar hasta que la tengamos con nosotros”, finalizó.