Dirigente ‘cuervo’ pidió disculpas tras sus declaraciones contra la policía

Luego de las polémicas declaraciones vertidas en la red social twitter, donde trató de ‘coimeros’ al personal de bomberos de la Policía, el secretario del club Central Norte, Martín Giacco, en diálogo con InformateSalta, reconoció que se trató de una ‘declaración en caliente’ y pidió disculpas.

El dirigente azabache explicó que rectificó sus dichos ante la policía. “Fue una equivocación mi tweet y por eso lo borré, no tengo pruebas ni constancia de ningún hecho, he pedido las disculpas del caso, actúe bajo la adrenalina del momento, fue un exabrupto que no se condice con la realidad”, señaló.

En el mismo sentido, explicó que fue un día cargado de emociones. “Yo me equivoqué, hice una declaración en caliente, hice cosas que no se condicen con lo que realmente sucedió, uno a veces bajo estados emocionales fuertes, dice cosas que no son”, confirmó.

Por otro lado, se refirió al infartante final de la serie ante Talleres de Perico, que se definió desde el punto del penal. “Fue un desahogo enorme el gol y los penales, estábamos todos controlando el tiempo, mirando los relojes, tratando de que se diera el milagro, pasó y fue una locura para todos, se sufrió un montón”, contó.

Con respecto al próximo rival, Pellegrini, manifestó que será un gran desafío. “Es un rival conocido, pero que no enfrentamos hace dos campeonatos, lo de ayer fue el primer paso, ahora será Pellegrini, confío en el cuerpo técnico, los jugadores, pero los partidos hay que jugarlos”, manifestó.

Por último, adelantó que el partido de vuelta se jugará en el Dr. Luis Güemes. “Siempre y cuando no haya inconvenientes y no tendría porque haberlos, jugaremos en nuestra cancha, está todo autorizando, solo esperamos que nos habiliten la tribuna en tiempo y forma, vamos a redoblar los esfuerzos”, finalizó.