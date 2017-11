Gladys "La Bomba Tucumana" quiere posar desnuda para Playboy

Pocos conocían la personalidad combativa de Gladys La Bomba Tucumana, pero en el Bailando se subió varias veces al ring dialéctico y se convirtió en uno de los personajes más polémicos del certamen.



Sin embargo, su carácter no es la única faceta desconocida de La Bomba. En la previa del Show de Ciudad Magazine, la cantante confesó que está dispuesta a ser tapa de Playboy y ensayó cómo posaría para la revista.



“Pueden llamarme y sacar a una mujer real en bolas”, dijo la participante del Bailando, al tiempo que comenzó a ensayar poses sensuales.



Al ser consultada si haría un desnudo total, La Bomba no dudó y disparó: “Sí total, no tengo problemas", aunque rápidamente aclaró: "solo tapándome ahí un poco. Pero mostrando las lolas, no tengo problemas”.



La artista propuso que “se haga una tapa de una mujer real, que ya fue mamá, y no de una modelo”.