El diputado de Cambiemos, Javier Diez Villa, dijo que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cuál es el personal político que está trabajando y cumpliendo una función y cuáles no. Pidió al gobernador que al finalizar su mandato deje una provincia ordenada.

En H7 por FM Noticias 88.1, el diputado de Cambiemos País, Javier Diez Villa, justificó las medidas del ajuste y la reducción de la planta de trabajadores de la administración pública, asegurando que no se trata de despidos sino de “culminación de contratos políticos”.

“No los llamemos despidos, digamos ‘culminación de contratos políticos’”, manifestó el diputado al señalar que “eso debería darse”. “Si vamos a hablar de un ajuste y de un achicamiento de los gastos innecesarios del Estado, deberán hacer, sin duda, desde los distintos ministerios del gobierno provincial un análisis exhaustivo de cuál es el personal político que está trabajando y cumpliendo una función y cuáles no. Es una decisión que deberá tomar el Gobernador si es que pretende tomar en serio una reducción de gastos”, sostuvo.

En ese sentido, opinó que “tenemos claro que son los dos últimos años de una gestión que viene en franco descenso y lo que le vamos a exigir al Gobernador es justamente que deje una provincia equilibrada porque el próximo gobernador tiene que recibir una provincia medianamente ordenada en beneficio de todos los salteños”.

“Entiendo que no se va a dar ningún tipo de ajuste, sería injusto que así fuera. Hay mucha planta política que no cumple funciones y que son los que deberían ceder ese presupuesto para empezar a invertirlo en aquellas necesidades que está requiriendo la población”.

En la misma línea, recordó que ingresó a la Cámara un proyecto en el que “se habla de un plan de retiro voluntario para aquel personal de planta permanente que está en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio con una modalidad de empezar a gozar de ese beneficio con antelación hasta que obtenga la prestación previsional”, aunque no pudo analizarlo con detenimiento porque “fue enviado a su correo electrónico cerca de las nueve de la noche”.

“Hay muchas cosas que seguramente son a tono del pacto fiscal que se le ha pedido a los gobernadores, pero acá no es que al presidente Macri le agarró la locura de decir ‘miren, acá hay que achicar el Estado’. Acá hay años y años de desmanejo, años de un engrosamiento de Estado que a la postre termina perjudicando a toda la población que paga sus impuestos para tener en esos lugares a gente que no cumple ninguna función”, enfatizó el Legislador en tanto que repitió el discurso de Nación: “Lo que hay que hacer es empezar a analizar y a sincerarse”.







Justificando el ajuste

Consultado sobre el acompañamiento desde la Legislatura a las medidas de ajuste que proponen desde Nación, señaló que “son decisiones que se toman primero en el Congreso de la Nación”, aunque subrayó: “El Gobierno de la Provincia ha conformado un nuevo Gabinete, que yo le llamo ‘de intervención’, y ya sacó un decreto achicando gastos. Por supuesto que es una puesta en escena porque ahí no está el gasto real, que está sin duda en la incorrecta toma de decisiones que se viene dando en los últimos años y en el creciente endeudamiento que también ha tenido esta provincia. Todos estos recortes los está realizando la provincia por motus propio”.

No obstante, aclaró que tales medidas serán analizadas en la Cámara y puntualizó: “Vamos a ver cuáles son aquellos aspectos que vamos a acompañar y cuáles no, en eso vamos a ser totalmente criteriosos y respetando la impronta a nivel nacional de empezar a darle al Estado el rol que le corresponde, y tratar de reducir el déficit en aquellos sectores en donde no es posible seguir gastando más de lo que ingresa”.