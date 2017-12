A 20 años de Titanic: finalmente revelaron por qué murió Jack

El 19 de diciembre se cumplirán 20 años del estreno deTitanic, la película de James Cameron que se ganó el corazón de millones de personas. A pasar de la triste historia del hundimiento del barco, el romance entre Rose (Kate Winslet) y Jack (Leo DiCaprio) conquistó a todos.



Pero claro, después de tanta adrenalina vivida por este amor escandaloso y prohibido, el galán termina muriendo congelado en las aguas del Océano Atlántico. ¿No era mejor que sobreviviera y se case con su bella chica? Cameron decidió que no.



En una entrevista, el realizador respondió por qué Rose no se acomodó un poco para hacerle un lugar al protagonista en el pedazo de madera que encontraron flotando.



"Obviamente fue una decisión artística... que si la tabla era lo suficientemente grande para aguantarla a ella pero no lo suficiente para sostenerlo a él, en fin. Creo que es un poco tonto que sigamos manteniendo este debate 20 años después. El film logró hacer de Jack alguien tan querible para la audiencia, que a todos les dolió verlo morir. En caso de haber vivido, el final no hubiera tenido sentido", aseguró.



Y agregó: "La película trata sobre la muerte y la separación, él tenía que morir. Así que de una u otra manera iba a ahogarse. A esto se le dice arte, y las cosas pasan por razones artísticas, no físicas".