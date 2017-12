“No veo como un cuco a Central Norte”

Tras la histórica clasificación a semifinales del federal “B”, el arquero de Pellegrini, Gustavo “Gato” Pérez, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no lo asusta enfrentar a Central Norte y que al momento de entrar a la cancha son todos iguales.

En ese sentido, señaló que la zona del adoquinero fue más dura que la de Central. “A ellos le costó mucho pasar a Talleres de Perico. Nosotros a ellos le ganamos la punta y le quitamos el invicto. No veo como un cuco a Central, además somos concientes que tenemos que ganarle a todos”, sostuvo.

También manifestó la satisfacción de estar en una excelente aptitud física para poder cumplir con su destreza en el arco. “Gracias a Dios en lo personal bien porque pude hacer mi trabajo y mis compañeros también”, sostuvo.

Sobre los penales que tuvo que atajar y patear dijo: “La suerte estuvo de nuestro lado y pudimos pasar un partido muy difícil. No pensábamos llegar a penales y practicar siempre se práctica, pero yo no soy de atajar cuando mis compañeros quieren patear penales. Lo mío fui experiencia e intuición. Estoy contento por la alegría que le dimos a la gente, que paga su entrada para venir a vernos”, dijo.

Además se acordó de los compañeros que dejaron el club. “La gente me hace saber que es bueno que me haya quedado en el equipo. Lo que pasó nos sirvió para hacernos fuertes. La verdad somos todos importantes aquí. Algunas personas ya no están en la institución y eso sirvió. Hoy quedó la gente que realmente tiene aspiraciones y es gente responsable. Todo lo pasado es muy positivo y llegamos a semi”, expresó.

Para finalizar, el “Gato” calentó la previa. “Vamos a ser sinceros, nosotros no tenemos nada que perder. Central tiene mucho que perder, la mochilita que viene acarreando hace bastante tiempo y el peso lo tienen ellos”, se despachó.