Bar Delirio se desvincula de los hechos de inseguridad ocurridos en la zona

Tras una sucesión de hechos de violencia ocurridos en inmediaciones del Bar Delirio, ubicado en Entre Ríos y Brown, su dueño Daniel Alejandro Franguelli visitó los estudios de InformateSalta y contó que el lugar no tiene vinculación alguna.

Se trata de un joven que fue baleado afuera del lugar y una adolescente que realizó una falsa denuncia sobre secuestro y violación. “El bar está pensado para que la gente comparta, el ambiente no es malo. Nunca fui notificado por la justicia, por ninguno de los hechos, no me tomaron declaración de nada”, detalló.





Explicó que está ubicado en la esquina de la cancha de Central, “pero está lejos de ser el bar de Central Norte. Se paga un alquiler con contrato en blanco, tengo todas las habilitaciones municipales correspondientes, todos los empleados trabajan como corresponde”, puntualizó.

Respecto al joven baleado afuera del bar contó que ocurrió cuando su local estaba cerrado y que como se trata de un cliente él fue quien pidió ayuda y lo acompañó. “Ahora vamos a inaugurar un patio cervecero que se va a llamar espacio Luna como un homenaje”. En cuanto a la falsa denuncia de abuso aseguró que su local no tiene nada que ver.

“Los vecinos salen a decir que en la zona hay problemas todos los fines de semana, pero no hay ni una sola denuncia. Trabajo hace casi dos años en ese lugar y nunca viví una situación de violencia, amenazas ni aprietes. El lugar no tiene nada que ver con las situaciones que se vivieron hace un tiempo”, finalizó.