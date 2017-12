Villada realizó un balance positivo de su gestión al frente del Concejo

A poco de dejar su lugar como presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Villada, en diálogo con InformateSalta, señaló que “el balance es positivo” ya que cuando asumió la función el cuerpo deliberativo estaba en una situación muy difícil, donde los ediles eran muy cuestionados por la falta de transparencia del manejo de sus recursos y debido a que los temas que trataban no eran realmente prioridad de la gente.

En ese marco, señaló que hoy el Concejo es transparente, no solamente en el manejo de los recursos, sino en su funcionamiento. “Las sesiones se hacen siempre en el mismo horario, no hay ningún tipo de reunión secreta, absolutamente el 100% de las reuniones de comisión, han sido abiertas a la participación de los vecinos”, dijo.

Además manifestó que hoy tratan los temas que realmente son prioridad de la gente. “Por ahí hay mucha gente que dice bueno pero discuten si hay un bache, si hay un problema con el agua, de transporte, y esos son los temas que justamente los vecinos nos piden que demos soluciones”, sostuvo.

Finalmente, manifestó que hay un Concejo comprometido en modernizar su modelo de gestión. “Hemos incorporado mucha infraestructura, pero también hemos avanzando en la capacitación del personal y hemos generado un modelo de gestión que nos ha permitido alinear nuestros procesos a lo que marca las Normas ISO 9001”, manifestó.







Renovación del concejo

Villada señaló que desde el punto de vista político, se impulsó una profunda renovación en el Concejo, que dio lugar a una mayoría de mujeres. “Nunca había sucedido esto y realmente me alegro mucho que así pase, ellas ponen mucho énfasis en lo humano y en lo social. Creo que hay que luchar para lograr la erradicación de la violencia de género”, dijo.

Elección de autoridades

Sostuvo que los concejales más antiguos tienen una responsabilidad muy grande, sobre todo, Matías Cánepa, David Leiva y Lihue Figueroa. “Creo que es necesario respetar no solo lo que había planteado la gente, sino respetar an Concejo, hay que dar un mensaje a la gente de que no hay una jauría de gente que se está mordiendo para ver quien se pone la zancadilla”.

Futuro político

Villada explicó que terminada su gestión, retornará su actividad privada. “Cuando vos están en la función pública descuidás muchas cosas, familia, amigos, y yo creo que es tiempo de dedicarme a ellos y también como espacio político hacer una reflexión de lo que ha sido el proceso electoral, obviamente voy a seguir vinculado al frente cambiemos, pero no busco ocupar ningún espacio, me han hecho ofrecimientos generosamente diversos lugares, pero creo que uno necesita realizar un balance y reflexionar”, finalizó.