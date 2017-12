El Gobierno afirma que "no dejará caer el poder adquisitivo" de los jubilados

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, respaldó la reforma previsional al afirmar que "no sólo hay que fijarse en los jubilados de hoy, sino también tener responsabilidad sobre los que vienen", aunque aseguró que el Gobierno "no va a dejar que se caiga el poder adquisitivo" del sector pasivo.

Ámbito Financiero/ "Cuando uno ve los números reales de lo que implica un Presupuesto, todo el tema previsional es uno de los más profundamente preocupantes, porque no sólo hay que fijarse en los jubilados de hoy, sino también tener responsabilidad sobre los que vienen dentro de 10, 15 y 20 años", sostuvo la titular del Senado. Gabriela Michetti.



En diálogo con Radio Nacional, la referente del PRO se refirió a la iniciativa del Poder Ejecutivo que días atrás obtuvo la media sanción en la Cámara alta con un amplio apoyo.



"Los gobiernos anteriores no han sido para nada responsables en ese sentido. Todas las decisiones hay que pensarlas desde la responsabilidad, sino parece que se toman porque a uno no le importan, no tiene sensibilidad", remarcó Michetti.



Asimismo, la vicepresidenta subrayó que "lo que se ha pensado es no dejar que se caiga el poder adquisitivo" del sector pasivo.



"Les vamos a dar la posibilidad de que también el crecimiento de la economía pueda acompañar un crecimiento de las jubilaciones", concluyó.