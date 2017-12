Gendarme en un hidromasaje se burló de los héroes del submarino: lo echaron

Un oficial de Gendarmería Nacional fue expulsado de la fuerza después de difundirse un video en Youtube en el cual se lo ve, desde el interior de una pileta con hidromasaje en un hotel de Bariloche, haciendo bromas sobre el operativo de rescate del submarino ARA San Juan y acerca del “estrés” que implica formar parte del operativo de seguridad del G20 en esa ciudad cordillerana.



El suboficial principal Betancur, ayudante del jefe del Móvil 3 en Jesús María (Córdoba), fue grabado con un celular por un compañero dentro de una pileta con hidromasaje. Aprovechó el momento de rélax en sus laborares para hacer una parodia de su situación en Bariloche y no se olvidó tampoco del submarino desaparecido.



Pocos minutos después de que el video comenzó a ser compartido, las autoridades decidieron que sea exonerado de sus funciones.



“Acá estamos en Bariloche en el operativo... Gendarmería Nacional G20, comenzó ”, arranca el efectivo. Su compañero es quien le aclara que se trata del “G20”. “Hoy fue realmente un día de estrés, así que no estamos relajando un poco. Haciendo hidromasaje. Esto es realmente estresante, no es fácil venir a este tipo de operativo de mucha labor de mucho compromiso mucha entrega para el país, y esto es así”, continúa.



Y agrega: “estamos muy estresados también, uno tiene que estar preparado por si nos mandan a otra misión a buscar un submarino o algo así, preparándonos realmente, para esto que es cumplir únicamente con el deber. Un abrazo para todos, para el resto de mis compañeros, acá luchando y trabajando”.



Al suboficial le quedaron unos segundos para elogiar la geografía y el hotel donde fueron hospedados. “Un paisaje realmente envidiable, esta es la casita donde estamos viviendo”, remata.



Gendarmería Nacional emitió un comunicado que fue publicado en su cuenta oficial en Facebook. “Al tomar conocimiento de un video en el cual, un integrante de la Fuerza se expresa con una marcada falta de profesionalismo, de sensibilidad y ausencia de espíritu solidario con los integrantes del componente de Gendarmería no reflejando los valores y el espíritu de nuestra Institución, el Comandante de la Fuerza ordenó el inmediato relevo del personal y el inicio de las actuaciones disciplinarias correspondientes”, indica el texto.



Betancur es originario de Córdoba (Jesús María) y hasta su relevo actuaba como ayudante del jefe del Móvil 3 en esa localidad. Al igual que otros 1500 agentes de distintas fuerzas se encontraba en Bariloche custodiando el desarrollo de las primeras reuniones en la Argentina del G20 ocurridas en el hotel Llao Llao este viernes y sábado. El procedimiento ocurrió en un marco de especial tensión social por el conflicto mapuche que tiene como epicentro una zona ocupada en Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en la que el sábado pasado murió el joven Rafael Nahuel durante un operativo del grupo Albatros.