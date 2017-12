Caso Gala Cancinos: "No estaba informado sobre el operativo de rastrillaje"

Javier Cancinos, padre de la joven dijo que la semana pasada estuvo con el fiscal y no fue informado sobre el operativo con fuerzas nacionales. Se enteró en las últimas horas pero espera en el transcurso de la jornada tener más información.

Cancinos, fue consultado durante esta mañana por FM Aries, respecto del operativo de rastrillaje que se desarrolla desde hoy con equipos especializados enviados desde Nación y dijo “sé que hay gente ahora…recién me estoy enterando por lo que estás diciendo, son cerca de 100 efectivos los que van estar trabajando, cuando me comunique de nuevo con ellos seguramente me irán a informar que es lo que están haciendo”

El hombre explicó que él la semana pasada se reunió con el Fiscal, con el propósito de reiterar el pedido de la publicidad pero desconoce el lugar de búsqueda.





Respecto a los motivos de la búsqueda y si estarían basados en alguna hipótesis, manifestó que supone que sí, “porque la policía sigue investigando, sigue viendo, si bien yo no tengo conocimiento exacto de los movimientos que está teniendo la policía, pero si se sigue con la investigación yo supongo que tendría que ser porque están viendo alguna posibilidad o indicio, manifestó que supone o si se realiza la misma basándose en una hipótesis”

Javier Cancinos, expresó que el dato que angustia y preocupa es que Gala no mantuvo contacto en estos 6 meses.