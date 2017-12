Ana Fernández: "En 6 años pude demostrar que no estoy desequilibrada”

Ana Fernández, madre de la joven asesinada en abril de 2011 en Parque La Vega, se refirió a todos los obstáculos con los que se cruzó para buscar justicia. "En 6 años pude demostrar que no estoy desequilibrada. Acá estoy, en pie".

La vocera de la Comisión de Familiares que luchan contra la impunidad explicó en el programa Agenda Abierta que hasta el gobernador le llegó a decir que estaba desquiciada por el dolor de la pérdida de su hija, Cintia Fernández. Y sostuvo que eso fue porque empezó a denunciar a varios de sus funcionarios de gobierno en ese momento.

Entre las electrizantes declaraciones, Fernández cargó contra el exsecretario de seguridad Aldo Rogelio Saravia. Sostiene que Condorí, el principal imputado por la muerte de Cintia, era alcahuete de Saravia dentro de la policía.

Además la madre de la chica hallada muerta contó detalles desconocidos del crimen en el barrio de la zona sur. "A mi hija la silenciaron. Ella sabía cosas de trata de personas que la comprometían. Tenía un temperamento fuerte. Tuvo una muerte perversa y sádica". Sostuvo que hubo mucha prensa amarillista que intentó montar un suicidio o que su propia madre estaba comprometida en la causa.

"Nunca me olvidaré, me cuesta hablarlo, trato de no quebrarme. Mi psiquiatra me enseñó que tenía dos caminos: la depresión por no aceptar su suicidio o salir a luchar por ella. Elegí la segunda opción", sentenció Ana Fernández.