Petrificada: El día que Tyson toqueteó a Silvina Escudero

Silvina Escudero fue una de las secretarias y bailarinas del programa de Diego Maradona, La Noche del 10, en el 2005. En su paso por el ciclo de El Trece creció profesionalmente, conoció a celebridades, vivió momentos mágicos como cuando estuvo con Xuxa a quien admiraba desde chica, pero también otros un tanto incómodos, cuando el ex boxeador Mije Tyson no paraba de abrazarla y acariciarla en vivo.



Aquella noche el deportista estadounidense había sido el invitado de honor del ex futbolista y Silvina fue la encargada de darle los regalos, una camiseta de Argentina y una pelota. En ese momento, Tyson, enloquecido con la joven morocha, comenzó a tocarle los brazos y la cintura insistentemente.



"Fue bastante incómodo, tan incómodo que el propio Diego se dio cuenta y miraba los productores detrás de cámara. Por que ve que me estaba masajeando", contó Escudero.



La situación sorprendió a la ex participante del Bailando que en ese momento sólo quedó "petrificada": "Hoy le saco la mano. No fue agradable. Cuando terminó el programa, él salía por el medio, yo estaba con el resto de las bailarinas y me dijo ’come with me’ (vení conmigo), por supuesto que nunca fui".



No sólo en ese momento ella era más chica y tenía menos experiencia en el medio, sino que también en la sociedad había otra forma de entender el rol de la mujer: "Dudo que hoy me hagan algo así. Creo que el lugar en el que estaba antes la bailarina era otro, se cosificaba más, como que se pensaba ’si está ahí, le puedo decir cualquier cosa’. En los últimos tres años cambió mucho todo", dijo Silvina.



"Cuando era más chica no tenía el carácter como hoy, no saqué la mano de él y me quede inmóvil porque no supe reaccionar. Era un programa con mucho rating, estaba lleno de cámaras y yo siempre respeté mucho mi laburo, no quería que me fuera mal, entonces no quería hacer ni decir nada. Pero la verdad es que me sentí incómoda, a él no lo conocía y yo estaba laburando como secretaria, mi labor era la de llevarle la camiseta", agregó.



Luego del espisodio, aunque no era famosa, la llamaron de varios canales para hablar de lo ocurrido, pero prefirió no ir.



Silvina trabaja desde los trece años y nunca volvió a vivir una situaciones similares: "Nadie se propasó, también tiene que ver porque conocen mi manera de ser, que soy muy correcta, cuido mucho mi circulo privado y mi espacio: no lo pases".



La bailarina cerrará el año con mucho trabajo: Danzas Escudero, el instituto de baile que tiene con su hermana Vanina; su app Perro Maníacos donde hay todo tipo de información útil para los amantes de las mascotas y con Show Attack, por FM Uno.