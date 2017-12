Orán: El hombre que abusó de su hijo de 10 años habría ingresado ebrio

La violación, según lo informado por la policía, salió a luz luego de que el menor le contara a su abuela materna lo sucedido. Ante esta situación, la madre del niño entabló un diálogo con el mismo a fin de verificar si existió el ataque sexual.

En su relato, el menor sostuvo que el 26 de noviembre pasado, alrededor de las cinco de la madrugada, su padre irrumpió en la vivienda, donde también se hallaba la denunciante, quien se encontraba profundamente dormida, puesto que a las 3, dos horas antes, había regresado de trabajar.

Al parecer, el agresor, de 36 años, aprovechó esta situación que conocía de antemano para irrumpir de manera furtiva en la casa de su ex mujer. El niño, al respecto, indicó que dormía en una cama, solo en una habitación, cuando su progenitor apareció y se recostó a su lado.

Entre llanto, dijo que el sujeto le tapó la boca, luego le bajó la ropa interior y lo sometió sexualmente, tras lo cual se quedó dormido en la cama. Ya en horas de la mañana, la mujer se despertó y efectivamente encontró a su ex pareja en la vivienda, por lo que le reclamó su presencia en el inmueble, pues se encuentran separados desde hace tres años.

La mujer sostuvo que no imaginó que su ex pareja había ingresado horas antes, y mucho menos que había abusado de su hijo. Tras el relato del menor, la mujer se presentó en la casa de su ex pareja, quien ante los reclamos adujo que no se acordaba de nada, pues se hallaba ebrio.

Tras esta respuesta, la madre del menor se marchó y se dirigió a la casa de su madre, siendo seguida por su ex pareja, quien intentaba calmarla, pero al percatarse de que otra familiar había llamado ya a la policía, desistió y se dio a la fuga.

La madre del menor, en tanto, radicó la denuncia, solicitó que su hijo sea asistido y también pidió las medidas de protección del caso. La policía, en tanto, inició la búsqueda y detención del padre violador, quien residiría en el barrio 125 viviendas de esa ciudad.