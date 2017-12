Cientos de manteros protestaron en la puerta del CCM

Una gran protesta de manteros recorrió calles céntricas y llegó hasta las puertas de Centro Cívico Municipal donde esperan ser atendidos por funcionarios. Están en contra de la prohibición de que los vendedores ambulantes se instalen en las peatonales entre el 20 de diciembre al 7 de enero, para descongestionar la zona.

Verónica, una de las manteras, se dirigió al intendente Sáenz: “Nos fuiste a pedir que te ayudemos, yo no cobro asignación universal, no cobro el carne de discapacidad de mi hija, sólo pedimos que nos dejen trabajar. Yo no quiero vender toda la vida, yo quiero una fuente de trabajo”.

Los casi 300 manifestantes generaron caos en avenida Paraguay. Algunos representantes pudieron ingresar para dialogar con funcionarios municipales. “Necesitamos que nos dejen vender, somos mujeres con hijos. Venimos desde hace años con promesas del ex intendente Isa que nos iban a reubicar”, manifestó Olga, otra de las manteras, en una transmisión de diario El Tribuno.

Según reclamó la mujer, “el intendente nos llamó a quienes queríamos vender en las peatonales para hacer un censo. Ahora nos quieren llevar a la Lavalle, pero es la zona de la prostitución, todo el mundo lo sabe. Yo hace 17 años que vendo en la calle”.

Los vendedores piden que no suspendan el permiso para instalarse en las peatonales después del horario comercial entre el 20 de diciembre al 7 de enero, ya que aseguran que en el horario nocturno no molestan a nadie.