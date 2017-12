Reclamo de manteros: “Tienen que entender que no pueden colocarse en cualquier lugar”

El subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, explicó que si bien la gran mayoría está de acuerdo con instalarse en el Parque San Martín durante las fiestas, otro grupo se resiste. “Ofrecemos una alternativa que no quieren aceptar,” dijo.

Luego que un grupo de manteros protestara en las puerta del Centro Cívico Municipal (CCM) pidiendo que no suspendan el permiso para instalarse en las peatonales después del horario comercial entre el 20 de diciembre al 7 de enero, el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda, explicó que no dará marcha atrás con la decisión.

“Le hemos ofrecido la alternativa de ubicarse en un cuadrante del sector del Parque San Martín, que no está parquizado, para en esta época descongestionar lo que es el microcentro. Mucha gente aceptó y los menos no, pero tienen que entender que no se pueden colocar en cualquier lugar y mucho menos perjudicando el paso peatonal o perjudicando el tránsito vehicular,” dijo a FM Cielo.

Además, subrayó que entendiendo la necesidad de trabajar, la medida busca que puedan hacerlo de la mejor manera posible, a través de un empadronamiento transparente. “La verdad que llama la atención esta movida,” indicó el funcionario municipal.