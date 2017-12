¡Atención! El pase estudiantil 2018 tendrá sólo 100 boletos libres al mes

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), decidió poner restricciones al beneficio de pase libre estudiantil tras detectar irregularidades, donde retuvieron 900 tarjetas por uso abusivo. Ahora las medidas de control se volverán más rigurosas.

Bajo la premisa de trabajar en función de propiciar la “igualdad de oportunidades que todos alcancen y logren la inclusión educativa y social”, los estudiantes que pretendan acogerse al beneficio de pase libre deberán carecer de título terciario y/o universitario.





Los estudiantes que puedan comprobar su actividad escolar y estudiantil tendrán un total de 100 pases libres al mes, que no son acumulables. Cada beneficiario deberá realizar los trámites necesarios para acreditar el beneficio.

En el caso de los estudiantes de formación profesional-educación no formal, y universitario con modalidad no presencial (a distancia), al no ser diaria la asistencia a clases, contarán con un cupo de 10 pases libres mensuales, no acumulables.

Los que se inscribe por primera vez para cursar una carrera universitaria o terciaria el beneficio será otorgado con la preinscripción pero con vigencia al 31 de julio de cada año, momento a partir del cual, a fin de mantener el beneficio, se deberá ratificar la inscripción.

El pase libre estará habilitado de lunes a viernes durante las 24 horas del día y los sábados hasta las 14.