Diputados piden más información sobre el pedido de aumento del boleto de colectivo

Ayer se llevó a cabo un encuentro entre legisladores y representantes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, donde el titular del organismo, Federico Hanne, brindó detalles acerca del proyecto que apunta a incrementar, de manera paulatina, el precio del transporte público de pasajeros.

“Nos preocupa porque no hay números concretos. Cuando se van a aumentar los precios uno tiene que analizar los costos y en baso a eso establecer el aumento. Nos pareció muy pobre la presentación del presidente de AMT”, dijo en InformateSalta el diputado Julio Moreno.

El legislador planteó dudas importantes que no fueron esclarecidas durante la presentación: En este momento pueden haber aumentado o bajado los subsidios, que tampoco sabemos si son subsidios nacionales o provinciales, hay una falta de información muy grande. Nos preocupa mucho porque los sueldos no están aumentando en la misma proporción, si a eso le sumamos los aumentos del gas, luz, etc.”







De acuerdo a lo que explicó el diputado, desde la AMT se plantea aumentar paulatinamente todos los meses $0,50 hasta llegar a los $9,80. “Personalmente me opuse, no pueden decir discrecionalmente que van a aumentar si no sacan costos y determinan realmente cuál es la incidencia de la quita de subsidio. Ellos argumentan que Nación les ordena que no aumenten el precio del colectivo por encima de la media nacional, entonces automáticamente aprovecharon para aumentar el precio”.

Según consideró Moreno, se aprovechó el Pacto Fiscal para pedir el incremento del precio, señalando que no queda claro si es un problema de eficiencia de la Provincia o un problema de incidencia de costos. “Hay muchos diputados que estamos de acuerdo en esta postura, necesitamos más datos para estar medianamente convencidos de que tienen que aumentar los precios”, dijo.