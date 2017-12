Marcelo Tinelli vació su histórico 4º piso y abandonó Ideas del Sur

Se cansó. El ánimo de Marcelo Tinelli no es el mejor y busca desligarse totalmente de la empresa que le debe millones a él y a todo su equipo de trabajo. Este lunes, en medio de una crisis que va creciendo con el correr de los días, el conductor decidió enviar a su secretaría personal a recoger sus pertenencias que aún permanecían en el cuarto piso de Ideas del Sur.



Cabe recordar que a finales del año pasado, el Grupo Indalo decidió desocupar el edificio de la calle Olleros para instalar allí a todo el equipo de C5N. En simples palabras, Tinelli se vio obligado a dejar su segundo hogar, la productora que había fundado en 1996 y bautizó con el nombre de Juan Alberto Badía, y comenzar a transitar un camino lleno de obstáculos.



Este año, Tinelli presentó ante la justicia un escrito en el que acusa a Cristóbal López y Fabián De Souza –ex dueños de Indalo– de “estafa", "desbaratamiento de derechos acordados" e "insolvencia fraudulenta”. Al mismo tiempo, rescindió su contrato que lo unía al conglomerado de medios cansado de la falta de presupuesto y de los sueldos atrasados.



Sin ir más lejos, la crisis económica que atraviesa Ideas del Sur es preocupante. Genera nervios, temores, dudas e incertidumbre en todos aquellos que no solo llevan a adelante a ShowMatch, sino que también están a cargo de los programas satélites del reality: Este es el show y La Previa del Show.



En simples palabras, a algunos trabajadores de la productora se les deben sueldos atrasados desde agosto del año pasado. A eso hay que sumarle que al jurado compuesto por Moria Casán, Ángel de Brito, Marcelo Polino y Pampita no se le paga desde agosto de este año.



Vale destacar que los juicios le generan una carga impositiva a la empresa, que ya amenazó con llevar a sus medios a la quiebra si esta situación sigue por este camino.





Tinelli mandó a sacar sus pertenencias del cuato piso de Ideas del Sur.



Al mismo tiempo, los estudios de La Corte - en Fraga 167, en el barrio de Chacarita- también registran deudas en el alquiler. Además, se suspendieron los servicios de cables e internet por falta de pagos. “Ya no hay fondos”, avisan los productores. El programa lo sostienen canal Trece y Marcelo Tinelli. Tampoco hay plata para pagarle a la empresa de taxis.



OP Investments, el grupo inversor que encabeza el financista Ignacio Rosner y que adquirió las empresas de Indalo, apuntó contra el jefe de la AFIP, Alberto Abad y amenazó con llevar a la quiebra sus medios de comunicación.

Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 27 de octubre de 2017

De pasar esto, ninguno de los empleados –aquellos que fueron obligados al retiro voluntario y los que hoy llevan adelante los distintos programas de Ideas del Sur– recibirán sus correspondientes pagos. Claro está, en esta lista también figura Tinelli y su reclamo de cerca de US$ 40 millones.



En este panorama, las noticias para Cristóbal López no son buenas. Después del rechazo del juez Julián Ercolini para levantar la inhibición de bienes que le impide concretar la venta de Indalo, el juez Hugo Vitale decidió rechazar la apertura del concurso de acreedores de Oil Combustibles SA (OCSA), que adeuda más de 10.000 millones de pesos por no pagar impuestos.



Para la suerte de Tinelli y todo su equipo de trabajo, él es el dueño del rating más alto de la televisión argentina y esto lo llevó a asegurarse la continuidad de lo que queda del Bailando 2017, que llegará a su fin (con mucha suerte) el 18 de diciembre, y de las próximas dos temporadas del ciclo.





Ideas del Sur, el centro de los problemas de Tinelli.



El vicepresidente de San Lorenzo dejó de lado lo que queda del año, asegurando que resolverá los problemas en el día a día, y comenzó a diagramar sus próximas dos temporadas. Tuvo algunas reuniones con Adrián Suar y Pablo Codevilla, gerente y director de programación, respectivamente, de El Trece, y acordó seguir con ShowMatch en 2018 y 2019.



Los directivos de El Trece quieren seguir como están, liderando la franja horaria en los cuatro días semanales que sale al aire Showmatch y con el formato habitual, el Bailando por un sueño. Al mismo tiempo, Tinelli pretende la continuidad de los programas satélites de su espectáculo, aunque esto último no convence, por ahora, a los directivos de la empresa que busca estabilizar su mundo financiero.