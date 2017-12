La peor sospecha: el escándalo que golpea a Guido Kaczka

"Lo mejor de la familia", el ciclo que conduce Guido Kaczka, generó mucha polémica en las redes sociales luego de que se supiera que Marcela, la ganadora del concurso, que interpretó de gran manera a Amy Winehouse y se llevó el premio de 100 mil pesos, es prima de Magui Bravi, miembro del jurado junto a Cae, Nazareno Casero, Iliana Calabró y Carla Quevedo.



Marcela, prima de Magui, ya había tenido una participación televisiva hace un tiempo en el programa "Laten corazones", Telefe.

El dato más llamativo es que nunca se dijo durante el programa que se trataba de la prima de Bravi.



Iliana Calabró rompió el silencio y trató de rescatar la actuación de la participante por sobre su parentesco con Bravi. "Ni idea que era la prima de ella, no lo dijo en ningún momento. La elegimos porque sinceramente era espectacular la piba , canta como los dioses y estaba muy lookeda. Tenía actitud, presencia y una voz que la rompe", aseguró.



"Lejos fue lo mejor de la noche, te ponía la piel de gallina. No quedaba duda que ella fue la mejor. Ni cuando ganó me dijo que era la prima. Nosotros (el jurado) nos miramos y dijimos gana esta. Verdaderamente es descollante. No hay duda de que la mina se destacó lejos", remarcó la actriz ante el revuelo mediático que se armó.