La Fundación Crines cierra el año con una Clínica ecuestre

Del 14 al 17 de diciembre la Fundación Crines culminará el año con una Clínica ecuestre en la Sociedad Rural Salteña. El evento tiene como objetivo recaudar alimentos balanceados equinos y artículos veterinarios. La entrada será un bono contribución de $30.

Durante las jornadas se llevarán a cabo diferentes actividades, entre las cuales se destacan paseos a caballo para niños, concurso de salto y se sortearan accesorios equinos, calzado femenino y un “Potro Z” donado por “Haras ZangerSheide”, valuado en USD 10.000.

El itinerario se completa con la visita de reconocidos disertantes del ámbito equino, como Vera Protzen, Gerardo Minuzzi y Patricio Guglialmelli que compartirán sus experiencias.

Para más información podes comunicarte al 03874-2484-92 o al E-mail: crines_ [email protected] o al Facebook Crines Salta o Fundación Crines.

Sobre la fundación

Ariel Castro, su director, comentó tiempo a atrás a InformateSalta que la fundación, ubicada en barrio Limache, es totalmente gratuita. “No se cobra un centavo a nadie, lo único que se le pide es una zanahoria para los caballos, no queremos remuneración, no comparto las ideologías de cobrar, me he capacitado en Buenos Aires con gente muy buena, que tampoco cobra”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que asisten a chicos con algún tipo de discapacidad y personas que hacen equitación. “No solamente montan chicos, sino también personas de hasta 70 años”, agregó.