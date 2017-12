Video: Un alumno le dio una paliza a su compañero en Formosa

Un caso de bullying ocurrido en un colegio de Formosa, en la localidad de El Espinillo, generó conmoción en las últimas horas.

Un video con imágenes de la agresión fue grabado por una compañera de grado de los menores en la secundaria Bernardo Houssay, ubicada cerca del límite con Paraguay, destaca Clarín. Se puede ver, en dos momentos diferentes, las golpizas que un mismo adolescente le propina a otro compañero.

Según publica el portal Noticias Formosa, una ex alumna realizó la denuncia en las redes sociales con la intención de iniciar una campaña para pedir ayuda e intervención en las aulas. "Está de mas decir que lo comparto para hacer referencia el bullying que azota nuestra provincia. Y me encantaría que lo publiquen así los padres sientan vergüenza de lo que han criado", señala la ex estudiante.

De acuerdo a un estudio realizado hace dos años por la Unesco, cuatro de cada 10 estudiantes secundarios de la Argentina admite haber sufrido acoso escolar, mientras que el 70% sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con golpes entre alumnos en la escuela.

Mirá el video: