El rumor más triste sobre Tinelli y Guillermina Valdés

Cada vez se hace más común, en las redes sociales, que, para no complicarse la vida –y evitar juicios millonarios- las celebridades usen las palabras de terceros para decir lo que realmente piensan, y en este caso le tocó aGuillermina Valdés quien sorprendió con un poema de Emily Dickinson: “al sermoneador lo puedo aguantar / al charlatán lo puedo entretener...”.



Todo el mundo sabe que la escultural ex modelo, hoy convertida en diseñadora y empresaria de moda, está casada con Marcelo Tinelli, la figura más importante de la televisión argentina desde hace tres décadas, por eso sorprendieron, y mucho, sus palabras.



El conductor es un especialista en llenar el espacio de su programa hablando, y cuando no hay tema disponible, como profesional que es de la palabra, lo inventa, haciendo que los participantes de su show digan más de lo que pensaban, generando situaciones, por momentos, muy tensas.



Por ese motivo, lo que escribió Valdés citando las palabras de Emily Dickinson en su cuenta de Instagram llamó muchísimo la atención y, para muchos, es una señal de alerta, un gesto de que, tal vez, su matrimonio con Marcelo no esté pasando su mejor momento y, tal vez, haya un divorcio en puerta.



Mirá su publicación:

Emily Dickinson Una publicación compartida de Guillermina Valdes (@guillevaldes1) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 4:05 PST