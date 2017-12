Robaron en la casa y se llevaron recuerdos de Robertino Zilli

"Nadie está preparado para esto, jamás pude imaginarme en una situación así, completamente vulnerada y lesionada en lo más íntimo de mi alma, porque no me llevaron mis bienes, se llevaron los recuerdos de mi único hijo, Robertino".

De esa manera expresó el fastidio y la impotencia de madre Cecilia Viglione, quien junto a su esposo, Miguel Zilli, relataron con asombrosos detalles el robo de prácticamente todos sus bienes desde el domicilio que comparten en el barrio El Huaico.

Los esposos recibieron ayer a El Tribuno y mostraron las improntas dejadas por los delincuentes, tanto en la puerta destrozada de su domicilio como en el interior del mismo. Cecilia Viglione aseguró que los delincuentes sabían perfectamente que en la mañana de ayer ambos se encontraban en sus respectivas labores y que por lo tanto tuvieron casi toda la mañana para desvalijar prácticamente su residencia.

Miguel Zilli, completamente contrariado por lo sufrido, dijo: "Tras entrevistarme con el personal de la Brigada de Investigaciones y los policías de la jurisdicción me quedó la amarga sensación de que pagamos impuestos para todo, pero que no recibimos los servicios como mereciéramos recibir".







"Aquí los ladrones dejaron evidencias de sobra, actuaron a cara descubierta y a plena luz del día, se llevaron cosas que por su peso y tamaño no pudieron hacerlo solos sino con la ayuda de un vehículo de mediano porte, sin contar con la inteligencia previa sobre nuestras personas. Nos investigaron y espiaron vaya a saber cuántas veces hasta que finalmente y sin ningún riesgo nos desvalijaron todo".

"Todo el esfuerzo de una vida, absolutamente todo, pero fueron más allá aún, porque en su búsqueda de dinero y bienes los delincuentes nos robaron nuestro pasado, todos los recuerdos de nuestro hijo Robertino, por quien tanto luchamos y finalmente perdimos".

"La sensación de inseguridad que tenemos es única", dijo.

"A mi esposa le robaron las computadoras donde tenía escrita toda una historia de vida junto a Robertino, fotos, videos, en fin, todo lo que nuestro hijo nos dejó en su corta vida. Sí. Nos duele y mucho y a mí personalmente me quedaron grabadas las palabras de los policías, quienes nos dijeron con humildad que están atados de manos", remarcó Miguel Zilli.

"Y los entiendo y ahí me nacieron estas preguntas, de las que me hago cargo: ¿Cuánto reciben los jueces y fiscales para mantener estas bandas de ladrones en libertad? Si no son idóneos que dejen los espacios libres para que otros administren correctamente el servicio de Justicia".

En tanto Cecilia, la mamá de Robertino, pidió solidaridad para al menos sus computadoras y su emotivo y valioso contenido.

Una historia de vida conmovedora

Falleció a los 20 años Robertino Zilli, el salteño que desde niño vivió atrapado por el ALD, una enfermedad cruel e irreversible. Su historia conmovió al país y se organizaron innumerables campañas para ayudarlo a conseguir un medicamento costoso y escaso, el aceite de Lorenzo, imprescindible para sobrellevar sus dolencias. Sus padres María Cecilia Viglione y Miguel Zilli le dedicaron su vida y parte de esa historia está en las computadoras.