Yaquelina Choque, referente de la agrupación Primera Dama dijo que la Municipalidad de Salta prometió ayuda para los merenderos y bolsones de alimentos pero no cumplieron.

Choque, explicó ante los micrófonos de Canal 9 que ahora sus hijos no recibirán ya la merienda que se les brinda en las escuelas, durante el receso escolar, y ellas no tendrán como alimentarlos en los merenderos si el Municipio no cumple con lo prometido de solventarlos durante las vacaciones de verano.

En tanto los integrantes de esta agrupación se apostaron en las puertas del CCM realizando un corte total sobre avenida Paraguay generando un gran caos vehicular. Quieren una respuesta.