Sol Pérez causó furor: Malla cavada y sin nada de maquillaje

Sol Pérez no deja de sorprender con las fotos que sube a su Instagram. Esta vez optó por mostrarse a cara lavada pero con una tremenda malla cavada que deja volar la imaginación. La prenda deja a la vista su escultural cuerpo, producto de varias horas al día en el gimnasio y mucho baile.



Ya sabemos que la responsable de tomar la imagen fue su mamá, que tiene una cámara especial para retratar a la chica del clima de TyC en sus momentos más sensuales.



Esta postal hot forma parte de una de las tantas sesiones que hace en el jardín de su casa. Días atrás también la vimos con el mismo traje de baño, pero esta vez se puede apreciar que no tiene ni una gota de maquillaje. Una diosa que no teme mostrarse al natural...



Como no podía ser de otra manera, los piropos no tardaron en llegar. "Qué lomazo monumental", "Estás más linda que nunca, la estás rompiendo. Seguí así", "Sos la mujer más hermosa que vi", "Me levanto bien temprano a la mañana solo para verte a vos", fueron algunas de las cosas que le escribieron sus fanáticos.



Mirá la foto:

fight like a girl Una publicación compartida de Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 6 de Dic de 2017 a la(s) 4:34 PST