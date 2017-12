La directora del Jardín de Marta fue condenada a 3 años, padres disconformes

Elisa, algo arrepentida por el acuerdo al que se llegó ayer, por un supuesto “riesgo” de que no se puedan comprobar las acusaciones hacia la mujer, contó por FM Aries que la misma se declaró culpable, por lo que fue condenada a 3 años de prisión condicional y a una serie de prohibiciones, las cuales duda vaya a cumplir.

La mamá recordó que los hechos en el Jardincito sucedieron entre marzo y abril de 2016 y desde entonces esperaban justicia por sus hijos. La señora remarcó que la directora del jardín, quien además era la propietaria del lugar, ubicado en Bº Parque Belgrano, no era docente y no figuraba en la junta calificadora, que es el primer paso cuando una persona se recibe de maestra jardinera. Además el lugar donde funcionaba el jardín solo tenía habilitación comercial.

Consultada de cómo fue el momento en el que ella admite lo que hizo, la mamá dijo: “La jueza le leyó los cargos y ella dijo “sí, soy culpable” y listo se acabó, así de vacío. Y a pesar de que dijo “sí, soy culpable, no está presa. Se le da esta pena mínima por haberse declarado culpable, calculo yo, porque nadie me lo supo explicar”.







Ante esta declaración, la señora manifestó estar conforme con la declaración de culpabilidad de la directora y no va poder acercarse a los niños nunca más en su vida. Lo que no la dejó contenta es que no va ir presa efectivamente, como sabe hay muchos casos, incluso de más gravedad. “Se trató de una familia renombrada, entonces va ser todo en cápsula” remarcó.

En cuanto al trato de la Jueza Ana Acosta, expresó: “yo estoy embarazada de 6 meses, la otra mamá se vino del Sur, desde las 9 de la mañana ahí para que nos lleven nos traigan, no me pareció para nada respetuoso ni siquiera me pareció algo correcto de parte de la Jueza, no estamos yendo a comprar ropa."

Además indicó que la jueza las amenazó con sacarlas debido a disturbios en la sala. " Nos maltrataron, nos gritaron, no es comportamiento de una Jueza, no son temas de un juicio, estamos hablando de abuso sexual de niños de 4 años y me salta con ¿Qué dijo? Lo que vivimos ayer no se lo deseo a nadie. Como nos dijo el fiscal, ellos son una familia moralmente renombrada y nosotras somos ciudadanas comunes y te tenes que quedar con eso.