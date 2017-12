Olmedo duro contra la gestión de Sergio Leavy en Tartagal

Alfredo Olmedo, encara un año más como diputado nacional por Salta por el partido Salta Somos Todos sin pelos en la lengua en cuanto a la gestión en Tartagal, los últimos cambios impulsados por el gobierno nacional y la gestión de Juan Manuel Urtubey en Salta.

“Yo encuentro una coincidencia plena conmigo con la gente. Me llevo muy bien con la gente. Me siento con mucho compromiso, presenté 206 proyectos de ley, sólo dos de declaración. Soy el diputado de la Nación con más proyectos presentados” indicó por FM Aries el diputado nacional.

En tanto, sobre la reforma previsional que se tratará en las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación, pero ya cuenta con media sanción de senadores sostuvo: “Alguien que se pasó la vida trabajando no puede ser la variable de ajuste, encima para darle a quien no trabajó, este es el país al revés” indicó Olmedo con respecto a la reforma previsional.

A esto le sumo su reclamo por el desarme de las fuerzas armadas en la Argentina luego de lo sucedido con el submarino ARA San Juan. “Se cayeron dos aviones, chocó un camión de gendarmería y mató a 44. El ejército nació 4 días después de la patria y tiene que cumplir su función, no otra, cuando cumplió otra como en la dictadura no le hizo bien ni al país ni a la democracia. Pero no puede quitarle a la democracia las fuerzas armadas” agregó.

Fiel a su estilo Olmedo reiteró que deseo de ser gobernador de Salta con el compromiso de respetar las instituciones ya que considera que actualmente no se hace. Se alejó de la crítica hacia el actual gobernador y el intendente de Capital pero sostuvo que tomará lo que hicieron bien pero tomará de ejemplo lo que hicieron mal para no hacerlo y así lograr una provincia distinta. “Para un pueblo trabajador, Olmedo gobernador” dijo al tiempo que indicó que se deberá volver a la cultura del trabajo y darle las condiciones necesarias al sector privado para su crecimiento.







En este marco llegó la crítica al municipio de Tartagal sosteniendo que en Salta se ha “programado la pobreza”. “Si tiene un Tartagal sin luz en el 2017, si tiene un intendente que hace 10 años que no rinde cuentas, si tiene un municipio que las calles parecen del rally Dakar, si no tiene luz, agua, si tiene hospitales en emergencia, esto es programar la pobreza” afirmó convencido Alfredo Olmedo.

De ahí indicó su desacuerdo con el pacto fiscal acordado por el gobernador Urtubey y el presidente Macri. “En el acuerdo entre el gobernador con el presidente el único que paga es el pueblo. Acabamos de tener más impuestos en Salta, el sector comercial está espantado”.

“Cristina nos dijo que teníamos una pobreza menor a Alemania y este gobierno dice que tenemos los mejores jubilados del mundo… el ajuste no tiene que ser la gente, no tiene que haber un ajuste, tiene que haber la programación de un país exitoso, no podemos fracasar más porque si no es el pobre el que lo paga” insistió.

Igualmente sostuvo que mantiene una buena relación con el Bloque Cambiemos en el Congreso de la Nación. “Posiblemente tenga un interbloque con ellos pero Olmedo nunca va a tener una votación no esté ligada a los intereses de la gente” concluyó.