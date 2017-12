La violenta situación que vivió Martín Ciccioli arriba de un yate

Los fines de semana muchos jóvenes aprovechan para salir a despejarse. Bares, boliches y restaurantes son las opciones más conocidas. Pero hay una versión diferente del esparcimiento. Es lo que sucede en pleno Delta de Tigre, que fue tomado casi como un spring break norteamericano por cientos de personas que, arriba de sus embarcaciones, se juntan y arman un verdadero descontrol, con música, alcohol y baile durante horas. Telenoche fue para saber de qué se trata el "Delta ATR".



Martín Ciccioli vivió momentos feos en uno de los yates. El capitán del barco, en forma muy violenta, lo tiró al agua. Lo tomó del brazo y lo lanzó, a pesar de que el periodista había subido a la embarcación porque una de las personas que estaba allí lo invitó arriba. "No estuve civilizado. Fue un pequeño error", dijo, más tarde, el joven arrepentido por su acción.



El periodista de El Trece había sido advertido por un hombre en otra lancha. "Te van a sacar a palazos acá. Hay un montón de gente que está casada y vos la venis a filmar. A muchos no les gusta. No quieren", comentó.



Más allá del episodio, hay situaciones que ocurren en el agua que pueden llevar a accidentes. Como las picadas de lanchas, que se ven en muchas ocasiones. "A veces tienen que venir los marinos para pararlos por el lío que hay. Igual muchas veces se les escapan", contó una señora, que vive en una humilde casa en la costa. Un hombre de la zona, ratificó esta situación. Afirmó que hubo muchos accidentes, que ocurren todo el tiempo. "Es un despelote aca. Un peligro", dijo.



Desde adentro de las embarcaciones también se quejaron por el nivel de descontrol que hay. "Hay de todo. No se respetan uno a otro. Hay chicos y familia y no se respetan", aseguró uno de los navegantes. Por eso está la Prefectura, que patrulla la zona, para evitar conflictos. Pide papeles y hacen control de alcoholemia, pero ni siquiera con eso alcanza en algunos casos, según comentó uno de los agante: "Es más complicado hacer los controles en el agua que en la tierra".



