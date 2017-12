Cámaras empresariales en contra de la suba de impuestos por el Pacto Fiscal

Tras la media sanción al acuerdo de Consenso Fiscal en diputados y el reclamo del Bloque Cambiemos por el aumento en diferentes impuestos que según estos legisladores no estaba contemplado en el acuerdo original con Nación, se reunieron con los distintos sectores empresarios de Salta en la Cámara de Comercio e Industria.

En tanto, ayer senadores se reunieron con el Jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade en el Bloque Justicialista, el Secretario General de la Gobernación, Ramiro Simón Padrós y el Secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato para profundizar en el Proyecto de Ley de Consenso Fiscal suscripto el 16 de noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo Nacional y las Provincias, con media sanción de Diputados.

Bettina Romero, Julio Moreno y Mario Ábalos fueron los diputados de Cambiemos País que se reunieron con Rubén Barrios, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta; Eduardo Kira (presidente) y Juan Chibán, de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines; Sebastián Espeche, de la Cámara de Comercio de Exterior de Salta; Dante Amador, autoridad del Consejo Directivo del Consejo de Ciencias Económicas, y el empresario Tupac Puggioni.

"No vamos a convalidar una política que solo le hará mal a sus sectores y, por ende, a toda la ciudadanía salteña. Pueden contar con nosotros”, señaló la legisladora al inicio del encuentro.

Por el lado de comercio e industria, Rubén Barrios dijo: “Esta medida va en contra de la economía; es un retroceso para Salta porque la contracción será tremenda y la sufriremos todos. Sorprende la falta del diálogo del Gobierno”.

En tanto, el empresario hotelero, Eduardo Kira, sostuvo: “Nos duele esto que pasa, porque hoy vemos que a nuestros propios empleados no les alcanza el dinero y con este pacto los empleadores estaremos aún peor y, en consecuencia, nuestros trabajadores también”, aseveró.

Sebastián Espeche, a su turno, crítico el Consenso Fiscal provincial, al sostener que “es catastrófico, no tiene nada que ver con lo que propone Nación; esto va en contramano de la generación de nuevos empleos y crecimiento de la economía”.

“Esto no es una suba, es un impuestazo, y lo peor es que no podemos discutir con seriedad porque nadie sabe cuál es el estado financiero de la provincia. El Gobierno provincial no nos quiere dar los números, y eso nos imposibilita hacer una contrapropuesta”, señaló Tupac Puggioni.