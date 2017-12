Hebe de Bonafini amenaza: "Si se llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento"

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó una dura advertencia esta mañana tras conocer el pedido de desafuero y prisión preventiva que el juez Claudio Bonadio dictó sobre la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Si la llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento", dijo durante una entrevista en Radio del Plata.

Esta madrugada, con la detención de Carlos Zannini, el ex secretario Legal y Técnico de los gobiernos kirchneristas, comenzó una serie que continuó con las detenciones del líder piquetero Luis D'Elía y del representante de la comunidad islámica Jorge "Yussuf" Khalil, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras que Fernando Esteche negociaba su entrega en los tribunales de Comodoro Py.

En paralelo, se conoció que el juez pidió el desafuero y la detención de la ex Presidenta por "traición a la patria" y "encubrimiento agravado".

En ese marco, Bonafini manifestó que las detenciones son "un disparate". "No lo decimos sólo los que estamos en desacuerdo con Macri", señaló. Y agregó: "De la forma que lo hacen, a la madrugada: es cínico".

Consultada sobre si creía posible que detuvieran a Cristina Kirchner, la titular de Madres de Plaza de Mayo sostuvo: "No tienen límites para nada, no me llamaría la atención. Lo que pasa es que si lo hacen se les va a levantar la gente. No es lo mismo que Zannini. Si la llevan a Cristina se arma un quilombo que ni te cuento".

Desde la Plaza de Mayo, donde se encuentra desde las 6 trabajando en los preparativos de la "Marcha de la Resistencia", cuya consigna es "la falta de trabajo es un crimen que alguien debe pagar", Bonafini se mostró disconforme con la "reacción de la sociedad" ante las medidas dictadas por el juez Bonadio.

"La sociedad es muy rara: si sos rubio y de ojos celestes, reacciona, y si sos negrito, pobre y mapuche nadie se mueve", señaló.

También disparó contra los políticos, por su "falta de reacción". "Se miraron mucho el ombligo, se cuidaron mucho", dijo. "Zannini tampoco se ocupó de Amado", indicó.

"Es que no se dan cuenta que estos tipos no tienen límite. Odian al peronismo y lo quieren hacer bolsa", marcó.